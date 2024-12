Binaghi: "Affitto per edifici sacrosanto, ma redistribuire risorse"

"Ritengo che questa sia un'operazione sacrosanta che bisognasse fare da tempo. Sono risorse dello stato e alla stregua delle risorse governative che alle federazioni vengono date ogni anno. Devono essere quindi assegnate nella maniera più equa e trasparente. Ho scoperto di avere ben 60 sedi sul territorio nazionale di cui non avevamo conoscenza alcuna. Ho perplessità però sull'utilizzo di queste risorse: il montante delle risorse deve venire redistribuito alle federazioni per creare nuova attività sportiva, magari in subordine sull'impiantistica sportiva". Così il presidente della Federtennis Angelo Binaghi in consiglio nazionale del Coni commentando il programma di Sport e Salute 'Sestante', il progetto di razionalizzazione del patrimonio immobiliare di Sport e Salute rivolto alle federazioni per l'efficientamento degli edifici a fronte di un affitto.