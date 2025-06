Billie Jean King Cup: la difesa del titolo delle azzurre partirà con la Cina

L'Italia sfiderà la Cina padrona di casa nelle finali della Billie Jean King Cup 2025 a Shenzhen. La fase finale della coppa del mondo del tennis femminile per nazioni è in programma dal 16 al 21 settembre alla Bay Sports Centre Arena di Shenzhen. L'Italia guidata dalla capitana Tathiana Garbin scenderà in campo con la Cina il 16 settembre (alle 11 del mattino in Italia). In caso di successo, le azzurre giocheranno il 19 settembre, sempre alle 11, contro la vincente di Spagna-Ucraina. La finale invece è prevista il 21 settembre.