Biathlon: per Vittozzi test al CeRiSM e allenamento a Ruhpolding

Nuovo giro di allenamenti per Lisa Vittozzi, convocata dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl per i test valutativi presso il CeRiSM di Rovereto (Tn) che si terranno nella giornata di mercoledì 18 giugno in cui sarà accompagnata dai tecnici Alexander Inderst ed Edoardo Mezzaro. La campionessa di Sappada, vincitrice della Coppa del mondo 2023/24, si sposterà successivamente a Ruhpolding, in Germania, per otto giorni di allenamento sugli skiroll e al poligono di tiro con gli stessi allenatori, rimanendo fino al 26 giugno. Percorso simile anche per le squadre Elite e Milano Cortina 2026 maschili con Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Elia Zeni e Tommaso Giacomel che, dopo essere stati a Rovereto, si sono spostati a Lavazè fino al 21 giugno.