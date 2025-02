Biathlon, Mondiali: tedesca Preuss oro inseguimento, Carrara 8.a

La tedesca Franziska Preuss conquista il titolo iridato dell'inseguimento ai mondiali di biathlon in corso a Lenzerheide (Svizzera), primo oro mondiale della carriera, dopo l'argento conquistato nella gara sprint di venerdì. La migliore azzurra al traguardo è Michela Carrara (1-1-1-2) che con l'ottavo posto aggiunge una gara positiva all'eccellente quinta piazza della sprint. Nessun errore al tiro per Preuss nelle quattro sessioni di tiro. Nel finale la tedesca prende il largo nei confronti della elvetica Lena Häcki Gross che crolla nel poligono conclusivo e così il duello per l'argento si risolve in favore della svedese Elvira Oeberg davanti alla francese Justine Braisaz che si conferma sul podio dopo l'oro della sprint. Quarta piazza quindi per l'altra francese Lou Jeanmonnot, seguita da Häcki-Gross. Molto staccate le altre italiane: 40/o posto per Hannah Auchentaller che risale sei posizioni rispetto alla prova di venerdì, mentre Martina Trabucchi si ferma dopo il terzo poligono per il doppiaggio. Non è partita Dorothea Wierer che ha rinunciato alla gara perchè raffreddata.