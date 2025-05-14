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Biathlon, la composizione delle nazionali per la stagione 2025/26

14 Mag 2025 - 11:20
© FISI

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Con delibera n. 195 del 14 maggio 2025, il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato le squadre di biathlon per la stagione 2025/26. Tommaso Giacomel, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer compongono la squadra Elite, mentre sono 22 (10 maschi e 12 femmine) gli atleti che fanno parte delle squadre “Milano-Cortina 2026”. Klaus Hoellrigl è confermato alla direzione tecnica.

TECNICI

DIRETTORE TECNICO HOELLRIGL KLAUS AMATEURSPORTVEREIN MARTEL

RESPONSABILE RICERCA E SVILUPPO MEZZARO EDOARDO S.C. BIONAZ OYACE A.D.

ALLENATORE RESP. SQ. FEMMINILE WC ROMANIN MIRCO A.S. MONTE COGLIANS

ALLENATORE SQ. FEMMINILE WC KÄHKÖNEN JONNE AMATEURSPORTVEREIN MARTEL

ALLENATORE SQ. FEMMINILE INDERST ALEXANDER C.S. CARABINIERI SEZ. SCI

ALLENATORE RESP. SQ. MASCHILE WC ZATTONI ANDREA G.S. FIAMME GIALLE

ALLENATORE SQ. MASCHILE WC CIANCIANA FABIO C.S. ESERCITO

ALLENATORE RESP. IBU CUP ROMANI RICCARDO S.C. ALTA VALTELLINA

ALLENATORE SQ. FEMMINILE IBU CUP NORO ALINE S.C. BRUSSON

ALLENATORE SQ. FEMMINILE IBU CUP ZINI SAVERIO C.S. ESERCITO

ALLENATORE SQ. MASCHILE IBU CUP PILLER RONER DANIELE C.S. ESERCITO

RESPONSABILE TECNICO MATERIALI WC FAVRE CHRISTIAN S.C. BIONAZ OYACE

TECNICO MATERIALI WC BIONDINI SIMONE S.S. FRASSINORO ASD

TECNICO MATERIALI WC D’INCAU LUCA POLISPORTIVA SOVRAMONTE

TECNICO MATERIALI WC DI CENTA GIORGIO C.S. CARABINIERI SEZ. SCI

TECNICO MATERIALI WC NICASE MATTIA S.C. BIONAZ AYACE A.D.

TECNICO MATERIALI WC CHAPELLU RAYAN S.C. AMIS DE VERRAYES A.S.D.

TECNICO MATERIALI WC DA CANAL DEVIS AMATEUR S.V. RIDANNA

RESPONSABILE TECNICO MATERIALI IBU C.WIESER DAVIDAMATEURSPORTVEREIN

TECNICO MATERIALI IBU CUP OBERHOFER DAVID A.S. D. LACES RAIFFEISEN

FISIOTERAPISTA RESPONSABILE DE MARTIN ORAZIO S.C. TRICHIANA A.D.

FISIOTERAPISTA GINATO TESEO S.C. ORSAGO

FISIOTERAPISTA DELVAI ANDREA ASD CAURIOL

FISIOTERAPISTA CECCATO ALEX S.C. TRICHIANA A.D.

FISIOTERAPISTA ZOLLNER ROBERT AMATEURSPORTVEREIN MARTEL

FISIOTERAPISTA BERTASO VERONICA A.S.D.SCI NORDICO S. ZENO M.

RESPPONSABILE PRATICHE ARMI BERTON MARCO AGONISTICA SPORT MARKET

RESPONSABILE LOGISTICA CAMARDA MICHELE SCI CLUB A.S.S.I. SOMMA

CUOCO EPIS ARTURO S.C. VALSERINA

SQUADRA “ELITE”

ATLETI

GIACOMEL TOMMASO 05/04/2000 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE

ATLETE

VITTOZZI LISA 04/02/1995 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI

WIERER DOROTHEA 03/04/1990 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE

SQUADRA “MILANO-CORTINA 2026”

ATLETI

BRAUNHOFER PATRICK 19/04/1998 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI

ZENI ELIA 05/06/2001 G.S. FIAMME GIALLE

HOFER LUKAS 30/09/1989 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI

BIONAZ DIDIER 22/02/2000 C.S. ESERCITO

BETEMPS NICOLO’29/03/2003G.S. FIAMME ORO

BARALE MARCO 19/04/2003G.S. FIAMME ORO

PIRCHER CHRISTOPH 03/07/2003 G.S. FIAMME ORO

RATSCHILLER FELIX 20/02/2003 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI

CAPPELLARI DANIELE 27/03/1997 G.S. FIAMME ORO MOENA

COMPAGNONI DAVIDE 01/10/2004 C.S. CARABINIERI

ATLETE

AUCHENTALLER HANNAH 28/03/2001 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI

CARRARA MICHELA 10/05/1997 C.S. ESERCITO

COMOLA SAMUELA 30/04/1998 C.S. ESERCITO

TRABUCCHI MARTINA 06/07/2002 C.S. ESERCITO

PASSLER REBECCA 31/08/2001 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI

SCATTOLO SARA 27/03/2003 C.S. ESERCITO

TRABUCCHI BEATRICE 30/09/2000 C.S. ESERCITO

ZINGERLE LINDA 14/09/2002 G.S. FIAMME GIALLE

CARPELLA FABIANA 28/03/2004 G.S. FIAMME ORO

SCATTOLO ILARIA 01/10/2004 C.S. ESERCITO

SCHÖLZHORN BIRGIT 12/12/2003 C.S. CARABINIERI

BROCCHIERO FRANCESCA 30/10/2004 G.S. ESERCITO

SETTORE GIOVANILE

TECNICI

DIRETTORE TECNICO HÖLLRIGL KLAUS AMATEURSPORTVEREIN

COORDINATORE SETTORE GIOVANILE CURTAZ FABRIZIO G.S. FIAMME ORO (TESSERATO)

ALLENATRICE RESPONSABILE PLAFONI SAMANTHA A.C. VALLE PESIO

ALLENATORE WINDISCH DOMINIK C.S. ESERCITO

ALLENATO REDUTTO PIETRO G.S. FIAMME ORO

ALLENATORE GHIGLIONE LUCA G.S. FIAMME GIALLE

TECNICO MATERIALI GIAMBASTIANI GABRIELE A.S.D. FOCOLACCIA

TECNICO MATERIALI ENNE MOSER LUKAS AMATEURSPORT CLUB PASSEIER

SQUADRA “JUNIORES”

ATLETE

GAUTERO CARLOTTA 20/01/2006 G.S. FIAMME ORO

GIORDANO MATILDE 30/05/2007 G.S. FIAMME ORO

MIRAGLIO MELLANO FABIOLA 25/07/2006 G.S. FIAMME GIALLE

MARIOTTI CAVAGNET NAYELI 18/02/2006 G.S. FIAMME GIALLE

GONDOLO GAIA 01/03/2007 S.C. ALPI MARITTIME ENTRACQUE

ATLETI

CONTOZ MANUEL 08/07/2006 G.S FIAMME ORO (TESSERATO)

BACHER HANNES 12/04/2006 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI

MOTTA SIMONE 27/08/2006 AMATEUR SPORTVEREIN MARTELL

CAROLLO MICHELE 08/02/2005 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI

GIORDANO NICOLA 19/09/2005 G.S. FIAMME GIALLE

SQUADRA “AIN”

ATLETE

WANKER TANJA 27/06/2007 G.S. FIAMME GIALLE (TESSERATA)

WANKER THEA 27/06/2007 G.S. FIAMME GIALLE (TESSERATA)

FORNERIS LUNA 24/03/2008 C.S. ESERCITO (TESSERATA)

DEI CAS RACHELE 11/04/2008 S.C. ALTA VALTELLINA A.D.

MIRAGLIO MELLANO MAGALI’ 04/03/2008 C.S. ESERCITO (TESSERATA)

ATLETI

HUBER JULIAN 28/04/2008 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI (TESSERATO)

TSCHOLL JONAS 23/07/2008 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI (TESSERATO)

BRAUNHOFER ANDREA S03/08/2008 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI (TESSERATO)

NIEDERSTÄTTER AARON 11/07/2007 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI (TESSERATO)

SANTER RAFAEL 18/01/2008 S.C. ULTEN – AMATEURSPORTVEREIN

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