Biathlon, la composizione delle nazionali per la stagione 2025/26

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Con delibera n. 195 del 14 maggio 2025, il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato le squadre di biathlon per la stagione 2025/26. Tommaso Giacomel, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer compongono la squadra Elite, mentre sono 22 (10 maschi e 12 femmine) gli atleti che fanno parte delle squadre “Milano-Cortina 2026”. Klaus Hoellrigl è confermato alla direzione tecnica.
TECNICI
DIRETTORE TECNICO HOELLRIGL KLAUS AMATEURSPORTVEREIN MARTEL
RESPONSABILE RICERCA E SVILUPPO MEZZARO EDOARDO S.C. BIONAZ OYACE A.D.
ALLENATORE RESP. SQ. FEMMINILE WC ROMANIN MIRCO A.S. MONTE COGLIANS
ALLENATORE SQ. FEMMINILE WC KÄHKÖNEN JONNE AMATEURSPORTVEREIN MARTEL
ALLENATORE SQ. FEMMINILE INDERST ALEXANDER C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
ALLENATORE RESP. SQ. MASCHILE WC ZATTONI ANDREA G.S. FIAMME GIALLE
ALLENATORE SQ. MASCHILE WC CIANCIANA FABIO C.S. ESERCITO
ALLENATORE RESP. IBU CUP ROMANI RICCARDO S.C. ALTA VALTELLINA
ALLENATORE SQ. FEMMINILE IBU CUP NORO ALINE S.C. BRUSSON
ALLENATORE SQ. FEMMINILE IBU CUP ZINI SAVERIO C.S. ESERCITO
ALLENATORE SQ. MASCHILE IBU CUP PILLER RONER DANIELE C.S. ESERCITO
RESPONSABILE TECNICO MATERIALI WC FAVRE CHRISTIAN S.C. BIONAZ OYACE
TECNICO MATERIALI WC BIONDINI SIMONE S.S. FRASSINORO ASD
TECNICO MATERIALI WC D’INCAU LUCA POLISPORTIVA SOVRAMONTE
TECNICO MATERIALI WC DI CENTA GIORGIO C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
TECNICO MATERIALI WC NICASE MATTIA S.C. BIONAZ AYACE A.D.
TECNICO MATERIALI WC CHAPELLU RAYAN S.C. AMIS DE VERRAYES A.S.D.
TECNICO MATERIALI WC DA CANAL DEVIS AMATEUR S.V. RIDANNA
RESPONSABILE TECNICO MATERIALI IBU C.WIESER DAVIDAMATEURSPORTVEREIN
TECNICO MATERIALI IBU CUP OBERHOFER DAVID A.S. D. LACES RAIFFEISEN
FISIOTERAPISTA RESPONSABILE DE MARTIN ORAZIO S.C. TRICHIANA A.D.
FISIOTERAPISTA GINATO TESEO S.C. ORSAGO
FISIOTERAPISTA DELVAI ANDREA ASD CAURIOL
FISIOTERAPISTA CECCATO ALEX S.C. TRICHIANA A.D.
FISIOTERAPISTA ZOLLNER ROBERT AMATEURSPORTVEREIN MARTEL
FISIOTERAPISTA BERTASO VERONICA A.S.D.SCI NORDICO S. ZENO M.
RESPPONSABILE PRATICHE ARMI BERTON MARCO AGONISTICA SPORT MARKET
RESPONSABILE LOGISTICA CAMARDA MICHELE SCI CLUB A.S.S.I. SOMMA
CUOCO EPIS ARTURO S.C. VALSERINA
SQUADRA “ELITE”
ATLETI
GIACOMEL TOMMASO 05/04/2000 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE
ATLETE
VITTOZZI LISA 04/02/1995 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
WIERER DOROTHEA 03/04/1990 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE
SQUADRA “MILANO-CORTINA 2026”
ATLETI
BRAUNHOFER PATRICK 19/04/1998 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
ZENI ELIA 05/06/2001 G.S. FIAMME GIALLE
HOFER LUKAS 30/09/1989 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
BIONAZ DIDIER 22/02/2000 C.S. ESERCITO
BETEMPS NICOLO’29/03/2003G.S. FIAMME ORO
BARALE MARCO 19/04/2003G.S. FIAMME ORO
PIRCHER CHRISTOPH 03/07/2003 G.S. FIAMME ORO
RATSCHILLER FELIX 20/02/2003 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
CAPPELLARI DANIELE 27/03/1997 G.S. FIAMME ORO MOENA
COMPAGNONI DAVIDE 01/10/2004 C.S. CARABINIERI
ATLETE
AUCHENTALLER HANNAH 28/03/2001 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
CARRARA MICHELA 10/05/1997 C.S. ESERCITO
COMOLA SAMUELA 30/04/1998 C.S. ESERCITO
TRABUCCHI MARTINA 06/07/2002 C.S. ESERCITO
PASSLER REBECCA 31/08/2001 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
SCATTOLO SARA 27/03/2003 C.S. ESERCITO
TRABUCCHI BEATRICE 30/09/2000 C.S. ESERCITO
ZINGERLE LINDA 14/09/2002 G.S. FIAMME GIALLE
CARPELLA FABIANA 28/03/2004 G.S. FIAMME ORO
SCATTOLO ILARIA 01/10/2004 C.S. ESERCITO
SCHÖLZHORN BIRGIT 12/12/2003 C.S. CARABINIERI
BROCCHIERO FRANCESCA 30/10/2004 G.S. ESERCITO
SETTORE GIOVANILE
TECNICI
DIRETTORE TECNICO HÖLLRIGL KLAUS AMATEURSPORTVEREIN
COORDINATORE SETTORE GIOVANILE CURTAZ FABRIZIO G.S. FIAMME ORO (TESSERATO)
ALLENATRICE RESPONSABILE PLAFONI SAMANTHA A.C. VALLE PESIO
ALLENATORE WINDISCH DOMINIK C.S. ESERCITO
ALLENATO REDUTTO PIETRO G.S. FIAMME ORO
ALLENATORE GHIGLIONE LUCA G.S. FIAMME GIALLE
TECNICO MATERIALI GIAMBASTIANI GABRIELE A.S.D. FOCOLACCIA
TECNICO MATERIALI ENNE MOSER LUKAS AMATEURSPORT CLUB PASSEIER
SQUADRA “JUNIORES”
ATLETE
GAUTERO CARLOTTA 20/01/2006 G.S. FIAMME ORO
GIORDANO MATILDE 30/05/2007 G.S. FIAMME ORO
MIRAGLIO MELLANO FABIOLA 25/07/2006 G.S. FIAMME GIALLE
MARIOTTI CAVAGNET NAYELI 18/02/2006 G.S. FIAMME GIALLE
GONDOLO GAIA 01/03/2007 S.C. ALPI MARITTIME ENTRACQUE
ATLETI
CONTOZ MANUEL 08/07/2006 G.S FIAMME ORO (TESSERATO)
BACHER HANNES 12/04/2006 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
MOTTA SIMONE 27/08/2006 AMATEUR SPORTVEREIN MARTELL
CAROLLO MICHELE 08/02/2005 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI
GIORDANO NICOLA 19/09/2005 G.S. FIAMME GIALLE
SQUADRA “AIN”
ATLETE
WANKER TANJA 27/06/2007 G.S. FIAMME GIALLE (TESSERATA)
WANKER THEA 27/06/2007 G.S. FIAMME GIALLE (TESSERATA)
FORNERIS LUNA 24/03/2008 C.S. ESERCITO (TESSERATA)
DEI CAS RACHELE 11/04/2008 S.C. ALTA VALTELLINA A.D.
MIRAGLIO MELLANO MAGALI’ 04/03/2008 C.S. ESERCITO (TESSERATA)
ATLETI
HUBER JULIAN 28/04/2008 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI (TESSERATO)
TSCHOLL JONAS 23/07/2008 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI (TESSERATO)
BRAUNHOFER ANDREA S03/08/2008 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI (TESSERATO)
NIEDERSTÄTTER AARON 11/07/2007 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI (TESSERATO)
SANTER RAFAEL 18/01/2008 S.C. ULTEN – AMATEURSPORTVEREIN
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