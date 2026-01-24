Biathlon: l'Italia domina la staffetta mista di Nove Mesto

24 Gen 2026 - 17:36

Cavalcata trionfale dell'Italia nella staffetta mista di Nove Mesto, che coglie il successo numero sette della stagione (per sedici podi complessivi) con una prova corale di assoluto livello, impreziosita da un sontuoso Tommaso Giacomel in quarta frazione, capace di rimontare al cambio una quindicina di secondi su Quentin Fillon Maillet, fino a relegargli 24″7 sul traguardo, accolto da Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Lukas Hofer. Era dal 2019 che la squadra azzurra non vinceva in questo format di gara. Seconda la Francia, mentre la Repubblica Ceca fra il tripudio dei 23mila tifosi presenti sulle tribune ha soffiato l'ultimo gradino del podio agli Stati Uniti. "Penso che i miei compagni hanno svolto una gran lavoro - ha commentato al traguardo Giacomel -. Ero nella posizione di attaccare e ci sono riuscito, tutta la squadra ha lavorato bene, compresi tecnici e skimen, è un bel giorno per essere italiani, oggi è stato qualcosa di speciale. Il pubblico è stato eccezionale, mi ha trasmesso tanta energia positiva, ho fatto fatica a sentire i miei battici cardiaci". Domani 25 gennaio si disputano le mass start: uomini in pista alle ore 15.15 con Giacomel e Hofer, donne alle ore 18.15 con Vittozzi e Wierer.

