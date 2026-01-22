Biathlon: l'azzurro Hofer torna sul podio, è terzo a Nove Mest

Lukas Hofer torna sul podio ed è terzo nella short individual che ha aperto la tappa di Coppa del Mondo di biathlon di Nove Mesto. In Repubblica Ceca, il trentaseienne azzurro trova lo zero al tiro per ripresentarsi sul podio dopo quasi 4 anni dall'ultima presenza, datata marzo 2022 nella sprint di Kontiolahti: sale così a 13 con due vittorie il bottino complessivo di podi di Hofer nel massimo circuito, incluso l'argento iridato del 2011 di Kanthy Mansinysk. Hofer ha il grande merito di non incorrere in errori al poligono nelle 4 sessioni, proprio come i francesi Eric Perrot ed Emilien Jacquelin che lo precedono sul traguardo: 36'30″6 per il vincitore Perrot, pronto ad accumulare un margine di 41″8 sul connazionale e 54″1 sull'azzurro. Un complicato quarto poligono frena invece la marcia di Tommaso Giacomel (0-1-0-3), decimo nonostante le 4 penalità: l'azzurro rispetto alle ultime uscite ritrova solidità nel tiro a terra, ma l'ultima sessione lo porta a sbagliare tre volte e a chiudere a 2'33 da Perrot. Giacomel mantiene il pettorale giallo di leader della generale con 767 punti ed un margine ridotto a 23 lunghezze su Perrot (744). Domani la tappa di Nove Mesto prosegue con l'analoga prova femminile.