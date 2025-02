Biathlon, Europei: Zingerle bronzo nell'inseguimento

Linda Zingerle è medaglia di bronzo nell'inseguimento dei Campionati europei di biathlon in Val Martello e regala all'Italia la prima medaglia della rassegna continentale ospitata dalla località dell'Alto Adige. La sudtirolese ha saputo risalire di ben otto posizioni dopo l'undicesimo posto nella sprint per chiudere la gara alle spalle della lettone Baiba Bendika (0-0-0-3), vincitrice in 33'54″4, e della svedese Anna Karin Heijdenberg (1-1-1-1), seconda a 15″6 dopo aver firmato la sprint. Una ottima prova quella della ventiduenne di Anterselva che con due errori al tiro (0-1-1-0) ha saputo costruire nelle ultime due tornate la rincorsa al podio, scalzando nel finale l'estone Tuuli Tomingas per chiudere a 19″2 da Bendika. Molto buona anche la prova di Birgit Schölzhorn (0-0-0-1), ottava a 41″8 dopo aver rinunciato ai sogni di podio solo nel poligono finale, con Ilaria Scattolo (0-1-2-1) quattordicesima a 1'20″4 seguita da Rebecca Passler (0-3-2-1), sedicesima a 1'33″1; ventinovesimo posto quindi per Beatrice Trabucchi (0-2-0-0).