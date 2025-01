Biathlon: Europei, convocati 11 azzurri, al via mercoledì con prove individuali

La Val Martello si prepara ad ospitare i Campionati Europei di biathlon. Completata la rassegna giovanile ad Altenberg, in Germania, l'attenzione ora si sposta sugli Europei senior che prenderanno il via nella località altoatesina mercoledì 29 gennaio con le due prove individuali. Venerdì 31 spazio quindi alle sprint, seguite il giorno successivo dagli inseguimenti; domenica 2 febbraio la rassegna si completerà con le staffette. Sono undici nel complesso gli azzurri convocati per gli Europei della Val Martello: il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha previsto la partecipazione di Patrick Braunhofer, Nicola Romanini, Nicolò Betemps, Christoph Pircher, Marco Barale e Iacopo Leonesio al maschile e di Rebecca Passler, Linda Zingerle, Ilaria Scattolo, Birgit Schölzhorn e Beatrice Trabucchi al femminile.