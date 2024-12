Biathlon, Cdm: Uldal vince sprint Annecy, Giacomel 9° e Hofer 11°

Prima vittoria in carriera per Martin Uldal nella Coppa del mondo di biathlon maschile. Il nuovo rampollo della dinastia norvegese, appena 23enne e alla sesta presenza sul massimo circuito, si è reso autore di una splendida prestazione sulla pista di Annecy nella sprint che ha aperto il programma del fine settimana, completando senza errori il percorso in 23'13"5. La precisione al poligono gli ha consentito di mettersi alle spalle per 1"4 Johannes Boe, che invece ha commesso un errore, così come lo svedese S Samuelsson, terzo a 10"8 sempre con un errore. In crescita le prestazioni degli azzurri: Tommaso Giacomel ha commesso un solo errore per il nono posto a 46", un errore anche per Lukas Hofer che ha sbagliato sull'ultimo colpo della serie in piedi, affrettando un po' lo sparo. Il carabiniere di San Lorenzo di Sebato ha concluso 11simo a 51"8. Didier Bionaz con due errori è finito 36simo a 1'35"2, Daniele Cappellari senza errori 43simo a 1'45"8.