Biathlon, CdM: Grotian vince mass start donne di Annecy, azzurre lontane

Nella fitta nevicata di Annecy sboccia il talento della ventenne Selina Grotian che conquista il primo successo (e primo podio) nella mass start conclusiva della tappa francese di Le Grand Bornard; prova molto buona per Hannah Auchentaller e Martina Trabucchi, entrambe senza errori per 13imo e 17imo posto finale. Un solo errore per Grotian (0-0-1-0) che nel giro finale sorpassa la connazionale e leader della classifica generale Franziska Preuss (0 errori) per trionfare in 38'35"4 con 12"7 sulla compagna di squadra; alle loro spalle la veterana slovacca Paulina Batovska Fjalkova (1-0-2-0) con un forcing nel giro finale beffa sul traguardo la giovane padrona di casa Jeanne Richard (0-0-0-1) per riproporsi sul podio a distanza di tre anni dall'ultima presenza.