Biathlon, Cdm: Germania vince single mixed a Nove Mesto, Italia 14esima

La Germania di Marlene Fichter e Leonhard Pfund vince la Single Mixed che ha aperto il sabato della tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Nove Mesto (Repubblica Ceca), giornata dedicata alle prove miste. Un'ottima prestazione al tiro ha permesso ai tedeschi di tagliare il traguardo dopo 34'53"3 di gara utilizzando solo quattro ricariche. Nel giro finale Pfund ha saputo riprendere e staccare Tero Seppala che in coppia con Suvi Minkkinen ha comunque condotto la Finlandia al secondo posto a 6"5 con otto ricariche utilizzate. La Francia (0+6) vince quindi il duello per il terzo posto con la Norvegia (0+8) a 17"8 dalla testa mentre i tanti errori al tiro non permettono ad Hannah Auchentaller e Patrick Braunhofer di andare oltre la quattordicesima piazza, con 2 penalità e 15 ricariche. Alle 15.10 prenderà il via la staffetta mista che vedrà l'Italia presentarsi in gara con Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel.