Biathlon, CdM: Francia vince staffetta maschile a Kontiolahti, Italia 10.a

La Francia ha vinto la staffetta maschile di Kontiolahti, valida per la coppa del mono di biathlon, precedendo di 25''8 la Norvegia, costretta ad interrompere la striscia vincente nelle staffette. Terzo posto per la Svezia, con un ritardo di 1'37''8, mentre l'Italia ha chiuso in decima piazza con una penalità, undici ricariche e un ritardo di 4'15″4. Prove discrete per Elia Zeni al lancio e Lukas Hofer in chiusura. Molto bene Tommaso Giacomel in seconda frazione, con la squadra che ha raggiunto la zona podio poi sfumata per gli errori di Didier Bionaz nella terza frazione.