Biathlon, Cdm: Finlandia vince staffetta singola mista a Oberhof, Italia indietro

Sorpresa finlandese ad Oberhof: Tero Seppale e Suvi Minkinnen hanno regalato alla nazione nordica il successo nella staffetta singola mista che ha aperto la giornata conclusiva della tappa di Coppa del Mondo di Oberhof, in Germania. Con sole cinque ricariche utilizzate, i finlandesi hanno chiuso la gara in 39'17"1 con 5"8 di margine sulla Francia di Fillon Maillet/Botet (0+8) e 24"9 sulla Germania di Strelow/Grotian (0+11). Alle prese con un virus che ha debilitato parte del team, l'Italia si è presentata in gara con Patrick Braunhofer e la debuttante Ilaria Scattolo ed ha chiuso al sedicesimo posto con un giro di penalità e 16 ricariche complessive utilizzate. Alle 14.30 la tappa tedesca si completerà con la staffetta mista che vedrà impegnati Tommaso Giacomel, Elia Zeni, Beatrice Trabucchi e Michela Carrara.