Biathlon, CdM: 12 azzurri convocati per la tappa di Oberhof

Sono dodici i convocati per la quarta tappa di Coppa del mondo di biathlon prevista da giovedì 9 a domenica 12 gennaio 2025. In campo maschile saranno presenti Lukas Hofer, Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Marco Barale, fra le donne presenti Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Ilaria Scattolo e Martina Trabucchi. Non sarà presente Lisa Vittozzi, che prosegue il percorso di recupero. A Oberhof il programma prevede una sprint femminile nel giorno d'apertura, seguita venerdì 10 gennaio dalla sprint maschile, sabato 11 gennaio toccherà alle pursuit, chiusura domenica 12 gennaio con staffetta singola mista e staffetta mista.