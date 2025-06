Biathlon, azzurri e nazionali Svezia e Norvegia in allenamento in Trentino

Gli azzurri, la nazionale svedese e quella norvegese di biathlon sono in allenamento in val di Fiemme. "Per rendere il Trentino più attrattivo sia dal punto di vista sportivo che infrastrutturale, sono necessari investimenti mirati - ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti -. Su questo fronte, la val di Fiemme, come del resto tutto il Trentino, ha seguito un percorso costante nel tempo. Oggi possiamo presentarci in modo competitivo a livello internazionale grazie alla presenza di strutture sportive di eccellenza e a un sistema di accoglienza ben sviluppato. Questo risultato è frutto degli investimenti realizzati negli anni". Proprio nell'ottica del potenziamento delle infrastrutture sportive trentine, nelle scorse settimane è stata varata un'ordinanza di aggiornamento dell'elenco degli interventi e delle attività di gestione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con uno stanziamento di 580mila euro destinati al potenziamento della rete d'innevamento artificiale dell'anello di sci nordico di Passo Lavazé. L'intervento consentirà all'impianto di ospitare alcune competizioni nazionali e internazionali che non potranno svolgersi, in ragione delle Olimpiadi, presso il Centro del fondo e del biathlon 'Fabio Canal' di Lago di Tesero. "È fondamentale che questi investimenti proseguano, e gli interventi più recenti in val di Fiemme, non legati esclusivamente alle Olimpiadi, devono essere letti in una logica di continuità e come parte di un patrimonio che resterà sul territorio - ha aggiunto Fugatti -. Investire nell'attrattività sportiva del Trentino significa investire nel suo futuro".