Kappa e Briko partner tecnici della Federazione Triathlon

Kappa e Briko, marchi specializzati nel settore sportivo del gruppo torinese BasicNet, saranno partner tecnici ufficiali della Federazione Italiana Triathlon (Fitri). La partnership avrà una durata quadriennale e accompagnerà gli atleti fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Kappa, già fornitore ufficiale di diverse federazioni italiane, porterà il suo know-how nell'abbigliamento sportivo e di rappresentanza anche nella disciplina del triathlon, occupandosi del materiale tecnico per allenamento, viaggio e lifestyle degli atleti e atlete Fitri. Briko firmerà invece il body da gara e fornirà i costumi da allenamento per il nuoto. "Con Kappa e Briko rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nello sport italiano, affiancando un'altra importante federazione nazionale. Si tratta di due brand complementari: Kappa, leader nel campo dell'abbigliamento sportivo ed emblema di performance, e Briko, punto di riferimento per tecnologia e protezione. Questa sinergia ci permette di offrire soluzioni tecniche di altissimo livello, pensate su misura per le esigenze degli atleti" commenta Alessandro Boglione, ceo di BasicNet. "La Federazione Italiana Triathlon cresce nei risultati, nella sua Comunità complessiva e nei rapporti con aziende leader nel settore. Nelle prossime settimane le linee dedicate all'Italia del Triathlon che vedrete indosso ad atleti, tecnici e dirigenti saranno la chiara dimostrazione di una volontà di investire insieme in un percorso che ci porterà verso importanti traguardi" sottolinea Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana Triathlon.