24 Ore di Le Mans, squalificata una delle Ferrari

La Ferrari Hypercar n.50, quarta alla 24 Ore di Le Mans di domenica scorsa, è stata squalificata a causa di un alettone non conforme individuato dopo la gara, hanno annunciato gli organizzatori. "Le verifiche tecniche post-gara hanno rivelato che il supporto dell'alettone posteriore della vettura non era conforme al test di flessione" richiesto dal regolamento "e alla fiche di omologazione per la vettura n. 50", si legge in un comunicato. I commissari hanno anche rilevato l'assenza di quattro bulloni sul supporto dell'alettone posteriore della Ferrari guidata da Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina. Questi due guasti rappresentavano "un potenziale rischio per la sicurezza". Nessun problema per le altre due Ferrari 499P che hanno mantenuto le rispettive posizioni in classifica: la numero 83 del polacco Robert Kubica ha vinto, mentre la numero 51 è arrivata terza.