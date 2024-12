Beach volley, Pro Tour Finals Doha: ultima gara per Nicolai, ora ruolo ct

Alle 14.30 di oggi, 6 dicembre 2024, Paolo Nicolai ha concluso la sua ultima partita nel circuito internazionale. Gli avversari tedeschi, Ehlers/Wickler, dall'altra parte della rete, al termine del match hanno reso omaggio al grande campione azzurro che ricoprirà l'incarico di ct delle nazionali di beach volley maschile. Anche il pubblico presente sugli spalti dell'Aspire Park di Doha si è unito, accompagnando l'uscita dal campo di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava con un lungo e meritato applauso. Per la cronaca, l'ultima gara della pool A si è conclusa con una sconfitta per il duo tricolore, superato dai vicecampioni olimpici per 2-0 (21-16, 21-16). Con questo risultato, gli azzurri non sono riusciti a strappare il pass per i quarti di finale delle Beach Pro Tour Finals di Doha. Settimo posto finale, invece, per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth. Per le azzurre, alla loro prima partecipazione insieme alle fasi finali del Beach Pro Tour, dopo la bella vittoria di ieri contro le brasiliane Agatha/Rebecca, è stata fatale per il proseguimento nel torneo la sconfitta maturata oggi contro le statunitensi Cannon/Kraft. Il duo tricolore, infatti, nell'ultimo match della pool A, è stato superato per 2-0 (21-10, 21-15) al termine di un match condotto quasi sempre dalla coppia statunitense.