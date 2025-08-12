Bayehe (Trento): "Spero di vincere il primo Afrobasket per il mio Camerun"

Da Trento alla Nazionale del Camerun con un sogno. "L'obiettivo è fare bene e spero di conquistare il primo Afrobasket nella storia del mio Paese". Così Jordan Bayehe, centro di Dolomiti Energia Trentino, da oggi in campo in Angola con la maglia del Camerun per l'avvio di Afrobasket 2025. "Siamo in un girone sicuramente complicato: affronteremo la Tunisia, campione in carica ma con diversi cambiamenti nel roster, la Nigeria, che dispone di un'ottima squadra, e il Madagascar, formazione molto giovane ma già ricca di talento - ha aggiunto il lungo bianconero -. Credo che possiamo dire la nostra: abbiamo qualità e la scorsa estate abbiamo vinto un torneo che ci ha permesso di arrivare al preolimpico, dove c'erano molte delle squadre che ritroveremo in questa competizione".