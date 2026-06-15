Basket: Verona torna in Serie A, record di promozioni per coach Ramagli

La Tezenis Verona vince Gara 4 delle finali playoff di Serie A2 e chiude la serie sul 3-1, conquistando la promozione in Serie A. Gli scaligeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 (Tyrus McGee il miglior marcatore con 15 punti) e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la quinta promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano: il tecnico livornese ci è riuscito a Biella (da vice), a Pesaro, a Bologna sponda Virtus e, adesso, due volte a Verona (2022 e 2026).