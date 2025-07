Basket: Varese, ingaggiata guardia americana Tazé Moore

La Pallacanestro Varese "è felice di comunicare di aver raggiunto un accordo con Tazé Moore, guardia americana di 196 cm che indosserà la canotta della Openjobmetis per la stagione 2025-2026". Classe 1998 e nativo di Memphis, Tazé Moore è alla sua prima avventura italiana, ma alle sue spalle ha tante ottime stagioni disputate in G-League (Texas Legends e Rip City Remix), grazie alle quali si è fatto notare in NBA dove ha accumulato presenze nelle ultime due stagioni con la canotta di Portland. Zachary Sogolow, General Manager of Basketball Operations di Pallacanestro Varese, ha detto: "A nome di coach Kastritis, di Maksim e di tutta la nostra organizzazione, siamo entusiasti di dare il benvenuto a Varese a Tazè. La combinazione di talento, atletismo e versatilità di ruolo, lo ha reso un giocatore di nostro interesse da un paio d'anni e crediamo fermamente che avrà un impatto positivo nel sistema di gioco del coach".