Basket: Varese e Oltre Consulting insieme per marketing, comunicazione ed eventi

Pallacanestro Varese comunica di aver affidato a Oltre Consulting il ruolo di Strategic Advisor a supporto delle attività di marketing, comunicazione e sviluppo commerciale del club biancorosso.



Oltre Consulting affiancherà la società nella definizione e implementazione di strategie e attività operative, contribuendo al rafforzamento del posizionamento del brand e allo sviluppo di nuove opportunità per partner e stakeholder. La collaborazione includerà inoltre la progettazione e realizzazione di eventi e iniziative capaci di accompagnare e valorizzare il percorso di crescita e di internazionalizzazione del club.



Federico Bellotto, COO Pallacanestro Varese: «Siamo molto soddisfatti di avviare questa collaborazione con Oltre Consulting, perché rappresenta un passo concreto nel nostro percorso di crescita e strutturazione. Crediamo fortemente nel valore del loro approccio strategico che ci permetterà di rafforzare il nostro posizionamento, creare nuove opportunità per i nostri stakeholder e continuare a sviluppare il brand anche oltre i confini nazionali».



«Per Oltre Consulting è un orgoglio affiancare una realtà come Pallacanestro Varese, che rappresenta una parte importante della storia della pallacanestro italiana – afferma Maria Cristina Russo, CEO di Oltre Consulting – Metteremo a disposizione il nostro ruolo di business hub nello sport, integrando strategia, competenza e visione per supportare il Club nello sviluppo di progetti capaci di generare valore di lungo periodo per sponsor, territorio e community, contribuendo al contempo al rafforzamento del suo posizionamento anche in chiave internazionale».



La collaborazione tra Pallacanestro Varese e Oltre Consulting si inserisce in un più ampio percorso di evoluzione del club, che punta a consolidare il proprio modello sportivo e organizzativo, rafforzando al tempo stesso la capacità di attrarre brand, investimenti e nuove audience attraverso il linguaggio universale dello sport.