Baseball: Serie A Silver, Milano e Poviglio mettono a segno altra doppietta

Nel Girone B scossone al vertice con il Tecnovap Verona che torna davanti al Gereon Engineering Ronchi dei Legionari, ma senza sorridere troppo. Nel derby con Padova, Verona è infatti costretta al pareggio (11-1 al 7° e 3-6). Vinto il primo incontro in casa per manifesta anche per i troppo errori (4) avversari, Verona a Padova, nonostante il ritorno sul monte di lancio di Aldegheri, ha dovuto cedere 6-3 agli avversari che hanno messo in mostra un Rodriguez solido sul monte (13 strike out in 8 inning) e un attacco che ha saputo sfruttare meglio le occasioni avute. Peggio però ha fatto il Gereon Engineering Ronchi dei Legionari, piegato in casa due volte (7-17 e 1-6) dall'IS Copy Junior Alpina che in gara1 ha rovesciato l'inerzia del match con 8 punti nel 6° inning e in gara2 ha vissuto sulla partita completa di Grandales (14 strike out) che, incassato un punto nel 1° inning, non ha più concesso nulla ai padroni di casa. Tutte le altre serie terminano in parità. La Fiorentina supera per manifesta in gara1 (11-0 al 7°) la Crazy Sambonifacese, con la bella prova sul monte di Tagliaferri, ma cede gara2 (3-1) grazie ai due fuoricampo messi a segno da Verzin. Altro 1-1 tra Itas Mutua Rovigo e csarimini.com Torre Pedrera (2-8 e 13-2 al 7°). Sorpresa nelle fasi finali (4 punti nel 7° e 3 nell'8°) dagli ospiti in gara1 Rovigo ha risposto in gara2 prendendo il largo con un giro di line up nel 2° inning. Medesimo esito in Pesaro-Alfa Sistemi Buttrio (6-5 e 1-14 al 7°). Padroni di casa che vincono con il singolo walk off di Chacon il primo match, ospiti che reagiscono nel secondo prendendo il largo dai primi inning. Ha riposato il Godo.