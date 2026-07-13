Baseball: Serie A Silver, Milano e Poviglio mettono a segno altra doppietta

13 Lug 2026 - 14:03
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Nella Serie A Silver di baseball le prime della classe sono inattaccabili nel Girone A, mentre nel B la classifica si accorcia. Milano 1946 e Platform TMC Poviglio proseguono il cammino verso l'obiettivo playoff. Il Poviglio vince due volte prima del limite (18-6 all'8° e 11-0 al 7°) sul diamante del Settimo, mettendo in mostra in gara2, dopo un primo match vinto di forza, la solita partita senza sbavature di Gongora sul monte di lancio (14 strike out in 6 inning). Anche Milano a Bologna contro l'Athletics fa sua la serie (7-0 e 5-4), vincendo gara1 dietro a Doba (11 strike out in 6 inning), ma lottando fino all'ultimo out in gara2. Lombardi avanti 5-0 dopo 4 inning, con gli emiliani che rimontano sul 4-5 tra 5° e 8°, sciupando però prima e seconda occupate con un solo eliminato proprio nel penultimo attacco. Tiene il passo il Senago che passa con autorità (5-0 e 13-7) sul diamante della Reale Mutua Avigliana, anche se il distacco di 5 vittorie resta pesante. In zona calda il Sala Baganza non riesce a sfruttare il turno interno, cedendo due volte (6-3 e 8-3) al Codogno, mentre il Seveso riesce a pareggiare (5-6 e 6-4) la serie con il Modena, indubbiamente la più equilibrata del turno, considerando anche che le vittorie sono state conquistate da chi ha battuto meno valide.

Nel Girone B scossone al vertice con il Tecnovap Verona che torna davanti al Gereon Engineering Ronchi dei Legionari, ma senza sorridere troppo. Nel derby con Padova, Verona è infatti costretta al pareggio (11-1 al 7° e 3-6). Vinto il primo incontro in casa per manifesta anche per i troppo errori (4) avversari, Verona a Padova, nonostante il ritorno sul monte di lancio di Aldegheri, ha dovuto cedere 6-3 agli avversari che hanno messo in mostra un Rodriguez solido sul monte (13 strike out in 8 inning) e un attacco che ha saputo sfruttare meglio le occasioni avute. Peggio però ha fatto il Gereon Engineering Ronchi dei Legionari, piegato in casa due volte (7-17 e 1-6) dall'IS Copy Junior Alpina che in gara1 ha rovesciato l'inerzia del match con 8 punti nel 6° inning e in gara2 ha vissuto sulla partita completa di Grandales (14 strike out) che, incassato un punto nel 1° inning, non ha più concesso nulla ai padroni di casa. Tutte le altre serie terminano in parità. La Fiorentina supera per manifesta in gara1 (11-0 al 7°) la Crazy Sambonifacese, con la bella prova sul monte di Tagliaferri, ma cede gara2 (3-1) grazie ai due fuoricampo messi a segno da Verzin. Altro 1-1 tra Itas Mutua Rovigo e csarimini.com Torre Pedrera (2-8 e 13-2 al 7°). Sorpresa nelle fasi finali (4 punti nel 7° e 3 nell'8°) dagli ospiti in gara1 Rovigo ha risposto in gara2 prendendo il largo con un giro di line up nel 2° inning. Medesimo esito in Pesaro-Alfa Sistemi Buttrio (6-5 e 1-14 al 7°). Padroni di casa che vincono con il singolo walk off di Chacon il primo match, ospiti che reagiscono nel secondo prendendo il largo dai primi inning. Ha riposato il Godo.

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