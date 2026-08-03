Basket, Serie A via il 27 settembre: c'è anche il derby di Roma

03 Ago 2026 - 15:26
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La Lega Basket Serie A ha ufficializzato il calendario della regular season della LBA Serie A SisalClub 2026/27, confermando anche per questa stagione la formula del calendario asimmetrico, con il girone di ritorno che presenta un ordine delle gare diverso rispetto a quello dell'andata. Il campionato prenderà il via nel weekend del 27 settembre, una settimana dopo la Supercoppa LBA, in programma il 19 e 20 settembre alla Nova Arena di Tortona. La regular season si concluderà il 9 maggio 2027, senza turni infrasettimanali, mentre il girone d'andata terminerà il 10 gennaio, definendo le otto squadre qualificate alla Final Eight di Coppa Italia, in programma dal 17 al 21 febbraio all'Inalpi Arena di Torino. Il campionato osserverà due soste per gli impegni delle Nazionali, nei weekend del 29 novembre 2026 e del 28 febbraio 2027. Tra gli appuntamenti più attesi spicca la rivincita della finale scudetto tra Armani Olimpia Milano e Umana Reyer Venezia, prevista il 20 dicembre al Taliercio, mentre la sfida tra Milano e Virtus Bologna, protagoniste anche in Eurolega, si giocherà il 25 ottobre all'Unipol Forum e il 24 gennaio alla nuova Unipol Hall di Bologna. Nella massima serie torna anche il derby di Roma tra Maxima e BC SPQR, in calendario l'11 ottobre e il 24 gennaio.

Tra i derby regionali spicca anche quello campano tra Napoli Basketball e Longobardi Scafati Basket, in programma l'8 novembre a Scafati e il 14 febbraio a Napoli. Nella giornata inaugurale Napoli Basketball debutterà sul parquet della neopromossa Maxima Roma, mentre gli altri incontri saranno Armani Olimpia Milano-Trieste, Tortona-Verona, Treviso-BC Roma SPQR, Venezia-Cantù, Reggio Emilia-Trento, Varese-Virtus Bologna e Udine-Scafati. La Virtus Bologna disputerà le gare interne al PalaDozza fino a novembre prima del trasferimento nella nuova Unipol Hall, mentre Cantù lascerà il PalaDesio a marzo per inaugurare la nuova Cantù Arena. La Lega Basket ha inoltre presentato la nuova identità grafica del campionato, sviluppata attorno al concept del "Mosaico Wave", che accompagnerà la stagione 2026/27. 

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