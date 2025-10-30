Basket, seconda vittoria di fila in Europa per la Dinamo

Seconda vittoria consecutiva nella Fiba Europe cup per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che ieri sera al PalaSerradimigni ha sconfitto i tedeschi del Vechta per 105-94, mettendo a segno straordinaria rimonta. Sotto di 14 punti a metà gara, la squadra guidata da coach Massimo Bulleri, ha sfoderato un secondo tempo stellare, segnando 66 punti e subendone 41. Sugli scudi il solito Buie (23 punti) supportato questa volta da tutta la squadra: Johnson (18), Thomas (19 punti e 11 rimbalzi), Marshall (18 punti). Una reazione da manuale quella della Dinamo che nei primi due quarti ha sofferto non poco gli avversari, mostruosi nelle percentuali da 3 punti. "La chiave di questa vittoria è stata senza dubbio il cambio di atteggiamento avuto nel secondo tempo. Non è stata una vittoria dei singoli, ma il frutto del lavoro di squadra, di una reazione collettiva. Abbiamo giocato una bella pallacanestro", ha commentato Bulleri a fine partita. "Questa vittoria ci dà carica, fiducia e soprattutto consapevolezza dei nostri mezzi. È un passo importante nel nostro percorso, e sono molto soddisfatto di come la squadra ha interpretato la partita e gestito i momenti difficili, di come è stata dimostrata la concretezza e la solidità mentale". Ora per la Dinamo si aspetta la svolta anche nel campionato di Serie A, dove dopo quattro partite è ancora ferma a quota zero. I biancoblu cercheranno la prima vittoria sabato sera contro Udine al PalaSerradimigni.