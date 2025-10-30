Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket, seconda vittoria di fila in Europa per la Dinamo

30 Ott 2025 - 12:48

Seconda vittoria consecutiva nella Fiba Europe cup per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che ieri sera al PalaSerradimigni ha sconfitto i tedeschi del Vechta per 105-94, mettendo a segno straordinaria rimonta. Sotto di 14 punti a metà gara, la squadra guidata da coach Massimo Bulleri, ha sfoderato un secondo tempo stellare, segnando 66 punti e subendone 41. Sugli scudi il solito Buie (23 punti) supportato questa volta da tutta la squadra: Johnson (18), Thomas (19 punti e 11 rimbalzi), Marshall (18 punti). Una reazione da manuale quella della Dinamo che nei primi due quarti ha sofferto non poco gli avversari, mostruosi nelle percentuali da 3 punti. "La chiave di questa vittoria è stata senza dubbio il cambio di atteggiamento avuto nel secondo tempo. Non è stata una vittoria dei singoli, ma il frutto del lavoro di squadra, di una reazione collettiva. Abbiamo giocato una bella pallacanestro", ha commentato Bulleri a fine partita. "Questa vittoria ci dà carica, fiducia e soprattutto consapevolezza dei nostri mezzi. È un passo importante nel nostro percorso, e sono molto soddisfatto di come la squadra ha interpretato la partita e gestito i momenti difficili, di come è stata dimostrata la concretezza e la solidità mentale". Ora per la Dinamo si aspetta la svolta anche nel campionato di Serie A, dove dopo quattro partite è ancora ferma a quota zero. I biancoblu cercheranno la prima vittoria sabato sera contro Udine al PalaSerradimigni.

Ultimi video

00:40
DICH VARNIER AD MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, Varnier: "I poster rappresentano bene l'Italia che vogliamo raccontare"

00:34
DICH VARNIER SU MILANO-CORTINA 29/10 DICH

Varnier, ad di Fondazione Milano Cortina: "L'impianto di Santa Giulia? Sarà pronto"

01:25
Mondiale dei taglialegna

Mondiale dei taglialegna

01:00
DICH BINAGHI EVENTO CORSPORT DICH

Binaghi: "Gli anni che stiamo vivendo sono i migliori per il nostro tennis"

02:17
DICH DE GIORGI EVENTO CORSPORT DICH

De Giorgi: "La pallavolo ha fatto la storia e ne siamo orgogliosi"

01:18
La favola di Viviani

La favola di Viviani

01:51
Trento-Verona in vetta

Trento-Verona in vetta

01:33
Sinner, è bis a Vienna

Sinner, è bis a Vienna

02:11
MCH CAVALLO ALLEGRI VINCE MCH

Capannelle si illumina grazie a Star Of Life, neo acquisto dell'Alma Racing di Max Allegri

00:28
DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

01:15
Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

01:47
MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

01:36
DICH DE MAIO MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, l'entusiasmo di De Maio: "Il mondo della cultura celebrerà lo sport, i valori olimpici e paralimpici""

00:40
DICH VARNIER AD MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, Varnier: "I poster rappresentano bene l'Italia che vogliamo raccontare"

I più visti di Altri Sport

DICH VARNIER SU MILANO-CORTINA 29/10 DICH

Varnier, ad di Fondazione Milano Cortina: "L'impianto di Santa Giulia? Sarà pronto"

Infinito Sakara: a 44 anni batte Camozzi e diventa campione Cruiserweight

A Napoli sarà la prima Coppa America… senza America: American Magic rinuncia

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:01
Tennis: Vacherot non si ferma più, primo ai quarti Masters Parigi
13:30
Esports, Cio annulla maxi accordo per Olimpiadi in Arabia Saudita
12:48
Basket, seconda vittoria di fila in Europa per la Dinamo
11:15
Milano-Cortina, Malagò: "Chi arriva dopo adotterà Giochi diffusi"
10:00
Pattinaggio figura: Isu Grand Prix, due azzurri impegnati in Canada