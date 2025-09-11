Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket, Recalcati compie 80 anni, Petrucci: "Patrimonio della nostra pallacanestro"

11 Set 2025 - 22:17

L'ex cestista e allenatore di pallacanestro, Carlo Recalcati, ct della nazionale argento ai Giochi di Atene 2004, compie oggi 80 anni. "Carlo Recalcati è un patrimonio della pallacanestro italiana. Oggi, nel giorno dei suoi 80 anni, è un piacere poter interpretare il sentimento di tutto il movimento del basket italiano, della FIP e di coloro che amano questo sport, nell'augurargli un meraviglioso compleanno", è il messaggi di auguri della Federazione Italiana Pallacanestro e del presidente Giovanni Petrucci. "Charly ha dedicato la sua vita al basket e alla Nazionale Azzurra, prima da giocatore poi da allenatore portando in campo sobrietà, eleganza e competenza uniti ad un carattere e una determinazione che ne hanno fatto negli anni un punto di riferimento anche a livello europeo e mondiale. I numeri parlano da soli: da giocatore ha collezionato 166 presenze in Nazionale (18esimo di sempre) dal 1967 al 1976 mettendo a segno 1245 punti (20esimo di sempre) e vincendo due Medaglie di Bronzo agli Europei del 1971 e del 1975. Ha disputato, tra le altre competizioni, i Giochi Olimpici in Messico nel 1968 e a Montreal nel 1976. I ricordi più belli però, sono legati alla sua esperienza sulla panchina della nostra Nazionale, guidata in maniera esemplare per 242 volte (secondo di sempre dietro Sandro Gamba) dal 2001 al 2009 con il Bronzo europeo nel 2003 e soprattutto con la storica Medaglia d'Argento ai Giochi Olimpici di Atene 2004. L'Italia del basket è fiera di uno dei suoi miti. Buon compleanno Charly", ha aggiunto.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:50
DICH DANESI ARRIVO MALPENSA DICH

Volley, Danesi: "Un gruppo che ha coronato tutti i sogni"

00:01
DICH COBOLLI A OLBIA 11/9 DICH

Cobolli: "Punto a migliorare ogni giorno, top ten è uno dei miei obiettivi"

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

02:33
DICH CAMPRIANI DICH

Campriani: "Avanti tutta verso Los Angeles con tante novità"

03:26
DICH BUONFIGLIO DICH

Buonfiglio: "La Nazionale di calcio? Andremo ai Mondiali"

01:21
Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

02:02
Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

01:46
Il ritorno delle Azzurre

Volley, il ritorno delle Azzurre

02:00
SRV RULLO VOLLEY ITALIA, IL RITORNO 8/9 SRV

L'Italvolley torna a casa: un abbraccio "mondiale"

00:57
DICH DE GENNARO ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"De Gennaro: "Santarelli? Era contento per me"

02:08
DICH ANTROPOVA ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"Antropova: "Dedica? Al tanto lavoro e a me stessa"

04:04
DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

01:17
DICH SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Sì, siamo le più forti del mondo"

01:50
DICH DANESI ARRIVO MALPENSA DICH

Volley, Danesi: "Un gruppo che ha coronato tutti i sogni"

I più visti di Altri Sport

DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

SRV RULLO VOLLEY ITALIA, IL RITORNO 8/9 SRV

L'Italvolley torna a casa: un abbraccio "mondiale"

DICH DE GENNARO ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"De Gennaro: "Santarelli? Era contento per me"

DICH VELASCO 7-9 DICH

Velasco: "Le ragazze hanno messo umiltà, coraggio, non hanno mai mollato"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:19
A Cortina i Mondiali estivi di spinta di bob e skeleton
22:17
Basket, Recalcati compie 80 anni, Petrucci: "Patrimonio della nostra pallacanestro"
21:15
Atletica: corsa all'oro mondiale nello sprint, Bolt: "I miei record cadranno, ma non ora"
20:02
MotoGp: al Gran Premio San Marino stand con veicoli storici della GdF
19:19
Softball: Europei, gare riprogrammate dopo pioggia, Italia attende l'avversario