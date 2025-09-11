Basket, Recalcati compie 80 anni, Petrucci: "Patrimonio della nostra pallacanestro"

L'ex cestista e allenatore di pallacanestro, Carlo Recalcati, ct della nazionale argento ai Giochi di Atene 2004, compie oggi 80 anni. "Carlo Recalcati è un patrimonio della pallacanestro italiana. Oggi, nel giorno dei suoi 80 anni, è un piacere poter interpretare il sentimento di tutto il movimento del basket italiano, della FIP e di coloro che amano questo sport, nell'augurargli un meraviglioso compleanno", è il messaggi di auguri della Federazione Italiana Pallacanestro e del presidente Giovanni Petrucci. "Charly ha dedicato la sua vita al basket e alla Nazionale Azzurra, prima da giocatore poi da allenatore portando in campo sobrietà, eleganza e competenza uniti ad un carattere e una determinazione che ne hanno fatto negli anni un punto di riferimento anche a livello europeo e mondiale. I numeri parlano da soli: da giocatore ha collezionato 166 presenze in Nazionale (18esimo di sempre) dal 1967 al 1976 mettendo a segno 1245 punti (20esimo di sempre) e vincendo due Medaglie di Bronzo agli Europei del 1971 e del 1975. Ha disputato, tra le altre competizioni, i Giochi Olimpici in Messico nel 1968 e a Montreal nel 1976. I ricordi più belli però, sono legati alla sua esperienza sulla panchina della nostra Nazionale, guidata in maniera esemplare per 242 volte (secondo di sempre dietro Sandro Gamba) dal 2001 al 2009 con il Bronzo europeo nel 2003 e soprattutto con la storica Medaglia d'Argento ai Giochi Olimpici di Atene 2004. L'Italia del basket è fiera di uno dei suoi miti. Buon compleanno Charly", ha aggiunto.