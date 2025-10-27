Logo SportMediaset

Basket: qualificazioni Mondiali, Italia-Islanda a Tortona il 27/11

27 Ott 2025 - 20:16

Inizia tra un mese il percorso verso la Fiba World Cup, il Mondiale che si svolgerà a Doha, in Qatar, dal 27 agosto al 12 settembre 2027. Gli Azzurri esordiranno alla Nova Arena di Tortona giovedì 27 novembre alle ore 20.00 contro l'Islanda. I biglietti per il match, organizzato per la FIP dall'advisor commerciale Master Group Sport, sono da oggi in vendita sul circuito Vivaticket. Inserita nel gruppo D, l'Italia giocherà contro gli islandesi per poi volare a Klaipeda per affrontare la Lituania domenica 30 novembre alle ore 17.30 italiane. Nello stesso girone anche la Gran Bretagna, al momento sospesa dalla Fiba da ogni competizione internazionale. Si qualificano al secondo turno le tre migliori formazioni del girone, che andranno poi ad incrociare le prime tre squadre del girone C (Serbia, Turchia, Bosnia Erzegovina e Svizzera) formando un unico girone a sei. Ogni squadra qualificata porterà con sé i punti guadagnati contro ogni formazione affrontata nel primo turno. Si qualificheranno al Mondiale le prime tre Nazionali classificate nel girone a sei. Prima volta in assoluto a Tortona per la Nazionale A maschile. Inaugurata lo scorso 21 settembre nell'amichevole tra il Derthona Basket e la Virtus Bologna, la Nova Arena è un gioiello multifunzionale capace di ospitare 5.000 spettatori. Il palazzetto si trova all'interno della Cittadella dello Sport, impianto sportivo con 70.000 metri quadri di superficie fortemente voluto dalla famiglia Gavio, proprietaria del club, dotato di campi da pallacanestro e campi da padel all'esterno, oltre che di aree ristoro e di una facility dove, nel quotidiano, si allenano le squadre maschili, femminili e giovanili tortonesi.  Mai incrociata nei primi 89 anni di attività della Nazionale Senior maschile, dal 2015 l'Italia ha incrociato l'Islanda ben sei volte comprese le sconfitte di Hafnarfjordur nel 2022 (qualificazioni al Mondiale 2023) e Reggio Emilia nel 2024 (qualificazioni all'Europeo 2025). Quattro le vittorie, l'ultima delle quali alla Trentino Cup della scorsa estate. Sotto la guida di coach Craig Pedersen, in carica dal 2014 e da pochi giorni rinnovato fino al 2029, la Nazionale islandese è una delle squadre in Europa che ha compiuto più progressi arrivando a disputare ben tre edizioni dell'EuroBasket (la prima in assoluto nel 2015 e poi nel 2017 e nel 2025). Rilevata da Pedersen oltre l'85° posto del ranking mondiale, oggi l'Islanda è 24/a in Europa. Sempre nelle primissime posizioni è invece la Lituania, uno dei giganti del nostro continente. Attualmente al quinto posto europeo della graduatoria Fiba, i lituani allenati da Rimas Kurtinaitis sono l'ultimo avversario affrontato da Luca Banchi da ct della Lettonia: negli Ottavi di finale di EuroBasket 2025. Per gli Azzurri si tratta invece di una sfida ormai storica e di grande fascino, che ha avuto il suo culmine nella Semifinale olimpica vinta nel 2004. L'ultimo incontro risale al Pre Olimpico 2024 in Portorico. Domenica 30 novembre sarà la seconda volta di sempre per l'Italia a Klaipeda, città portuale sul Mar Baltico: nel febbraio 2019 la squadra guidata allora dal ct Meo Sacchetti e reduce dalla qualificazione al Mondiale dello stesso anno ottenuta pochi giorni prima a Varese contro l'Ungheria, subì un'ininfluente sconfitta 86-73.

