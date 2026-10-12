Basket, Pozzecco e il Galatasaray si separano

12 Ott 2026 - 21:52
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E' arrivata ai titoli di coda l’avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l’allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Al momento non è ancora arrivato un comunicato ufficiale da parte della società, ma fonti vicini al club hanno confermato che la decisione di risolvere anzitempo il rapporto è arrivata dopo la sconfitta contro il Bursaspor. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione con tre ko consecutivi, numeri insufficienti che hanno evidentemente aumentato portato a questo divorzio. L'ex ct dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025, con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026/27. 

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