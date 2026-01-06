Logo SportMediaset

Milano Cortina, Fontana: "Le Olimpiadi sono un sogno che si avvera"

06 Gen 2026 - 19:10

Sono "un sogno che si avvera" le Olimpiadi invernali di Milano Cortina che si apriranno con una cerimonia a San Siro il prossimo 6 febbraio per il presidente della Lombardia Attilio Fontana. "Quando ci siamo candidati - ricorda intervistato da Libero - non eravamo così sicuri di farcela. È un sogno che si avvera perché quando abbiamo ottenuto la candidatura ci siamo resi conto delle tantissime cose che c'erano da fare e che siamo riusciti a fare. È un sogno che si avvera, infine, perché vediamo che c'è un coinvolgimento della gente che giorno dopo giorno monta sempre di più". Superate le difficoltà come il passo indietro di Torino e del governo Conte, e i ritardi del periodo del Covid da superare - i due momenti chiave, secondo il governatore, del percorso verso i Giochi -, quindi manca poco alla partenza. Sui risultati a lungo termine dei Giochi, Fontana è ottimista e pensa potranno essere un volano come Expo.

"Crediamo molto nei grandi eventi come motore di sviluppa" ha detto aggiungendo che comunque è già certo che "lasceremo sul nostro territorio opere pubbliche, utili, importanti, belle , che serviranno ai nostri cittadini". Dal punto di vista economico "bisogna sempre distinguere tra i soldi spesi per le infrastrutture e quelli spesi per l'organizzazione". I primi "serviranno a tutti i cittadini e non solo in occasione dei Giochi, ma nella quotidianità. I secondo non sono mica tutti soldi pubblici: sono stati fondi mesi dal Cio, quelli degli sponsor e poi ci sono i ricavi dalla vendita dei biglietti. Direi - prevede il governatore - che alla fine dell'evento gran parte dei costi verranno coperti così e non graveranno sulle tasche pubbliche". E per quanto riguarda le infrastrutture "noi di opere che non avranno un'utilità post evento non ne abbiamo realizzate". 

