Milano Cortina, Fontana: "Le Olimpiadi sono un sogno che si avvera"

Sono "un sogno che si avvera" le Olimpiadi invernali di Milano Cortina che si apriranno con una cerimonia a San Siro il prossimo 6 febbraio per il presidente della Lombardia Attilio Fontana. "Quando ci siamo candidati - ricorda intervistato da Libero - non eravamo così sicuri di farcela. È un sogno che si avvera perché quando abbiamo ottenuto la candidatura ci siamo resi conto delle tantissime cose che c'erano da fare e che siamo riusciti a fare. È un sogno che si avvera, infine, perché vediamo che c'è un coinvolgimento della gente che giorno dopo giorno monta sempre di più". Superate le difficoltà come il passo indietro di Torino e del governo Conte, e i ritardi del periodo del Covid da superare - i due momenti chiave, secondo il governatore, del percorso verso i Giochi -, quindi manca poco alla partenza. Sui risultati a lungo termine dei Giochi, Fontana è ottimista e pensa potranno essere un volano come Expo.