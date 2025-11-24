Supersport, Ramirez con De Rosa nel team QJMotor per il 2026

Il QJMOTOR Factory Racing Team rinnova il proprio impegno e conferma anche per il 2026 la propria partecipazione alle gare del WorldSSP Challenge, che si corre nell’ambito del mondiale WorldSSP. Nel campionato WorldSSP che si è appena concluso la squadra ha portato al debutto la nuova SRK 800 RS che si è dimostrata altamente competitiva, ed ha permesso ai propri piloti di conquistare stabilmente la zona punti. A portarla in pista nella prossima stagione agonistica saranno il confermato Raffaele De Rosa lo spagnolo Marcos Ramirez. Dopo il ritiro dalle competizioni del pilota Niki Tuuli, al quale vanno i ringraziamenti di tutta QJ MOTOR per il grande impegno profuso, il QJMOTOR Factory Racing Team ha deciso di sostituirlo con Marcos Ramirez.