Fiamma olimpica a Potenza, il 28 otto chilometri in città e 100 tedofori

Il prossimo 28 dicembre la fiamma olimpica sarà a Potenza: lo hanno annunciato il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, e il consigliere comunale delegato per l'evento, Francesco Catapano, che hanno annunciato le caratteristiche principali del programma che prenderà il via alle 17 e durerà fino alle 19, avendo come punto di riferimento la piazza Don Bosco. "Un onore per noi ospitare a Potenza la Fiaccola che rappresenta l'eccellenza dello sport mondiale", ha detto Telesca. Due i maxischermi (uno in piazza Pagano e l'altro nel luogo dell'arrivo) sui quali sarà proiettato l'intero percorso che si snoderà a partire dal Ponte Musmeci per otto chilometri lungo le strade cittadine con il passaggio della fiaccola dalle mani di uno verso l'altro dei 100 tedofori impegnati. Tra essi anche le figlie Ilenia e Chiara del compianto atleta olimpico potentino Donato Sabia, a cui toccò l'onore dell'accensione della fiaccola quando passò per Potenza, in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino nel 2006.