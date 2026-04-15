Basket, oggi al via la Final Six di Eurolega femminile con la Reyer Venezia

Inizia oggi, 15 aprile, al Pabellón Príncipe Felipe di Saragozza, in Spagna, la fase finale dell’Eurolega femminile. A rappresentare l’Italia ci sarà la Reyer Venezia, alla prima Final six della sua storia, che alle 17.30 affronterà Girona. In caso di vittoria la formazione di coach Andrea Mazzon sfiderà in semifinale le turche del Fenerbahçe. Nell’altra gara odierna si sfideranno le padrone di casa e le francesi del Landes: chi vince troverà nella seconda semifinale il Galatasaray.



Le orogranata hanno conquistato la fase finale dopo aver superato Schio nel derby italiano. Venezia aveva perso gara-1 in casa (66-68), ma si è poi riscattata vincendo la seconda partita della serie in trasferta (72-79) e replicando in casa nella sfida decisiva (62-51). Venezia si affida al suo blocco di giocatrici italiane, abituate a giocare partite di questo livello anche in maglia azzurra, e ai punti nelle mani delle sue tre realizzatrici da doppia cifra di media, Kaila Charles (12.3), Ivana Dojkic (11.3) e Joyner Holmes (10.9).

Dall’altra parte Girona potrà contare sulla miglior realizzatrice della competizione, il centro maliano Mariam Coulibaly che ha segnato 17.2 punti di media a partita.