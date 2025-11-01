Logo SportMediaset

Basket, Nba: prima sconfitta per i Sixers, Bulls imbattuti

01 Nov 2025 - 10:56

I Boston Celtics hanno inflitto la prima sconfitta stagionale ai Sixers, imponendosi di un punto a Philadelphia, 109-108 in uno degli incontri giocati la scorsa notte in Usa, nella prima giornata della Nba Cup. E' il terzo successo di fila per i bostoniani, che avevano cominciato la stagione regolare con tre sconfitte di fila, e che sono stati trascinati da Jaylen Brown, 32 punti per lui, e aiutati dalla fortuna nel convulso finale, con Joel Embiid che a fil di sirena ha fallito un tiro da tre che avrebbe cambiato il verdetto. Continua la serie positiva dei Chicago Bulls, che hanno battuto 135-125 i New York Knicks, quinto successo in altrettante gare. A Ovest, i Los Angeles Lakers hanno vinto 117-112 a Memphis, sfruttando appieno il rientro dopo una settimana di stop di Luka Doncic, che ha segnato 44 punti, catturato 12 rimbalzi e distribuito sei assist. Hanno vinto anche i Clippers, 126-124 su New Orleans, grazie al canestro a mezzo secondo dalla fine realizzato da Kawhi Leonard, autore di 34 punti. Si è decisa in volata anche la partita tra i Portland Trail Blazers e i Denver Nuggets, 109-107, con due tiri liberi realizzati da Jerami Grant di Portland, mentre Nikola Jokic ha interrotto la serie di quattro triple doppie consecutive a inizio stagione si è interrotta con la sconfitta. Nella Nba Cup, le 30 franchigie sono state sorteggiate in sei gironi e ognuna giocherà quattro partite fino al 28 novembre, valide sia per il girone all'italiana di Coppa, sia per la classifica della stagione regolare. Otto squadre accederanno ai quarti di finale di coppa: le sei vincitrici dei gironi e la seconda classificata della Eastern e della Western Conference. I quarti si giocheranno a inizio dicembre, mentre le ultime quattro si sfideranno a Las Vegas per le semifinali il 13 dicembre e la finale il 16.

