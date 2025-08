Sci: salto, Summer Grand Prix con Insam, Bresaola e Cecon

Sono tre i saltatori che prenderanno parte alle prime due tappe del Summer Grand Prix maschile in programma a Courchevel (9/10 agosto) e Wisla (16/17 agosto). Si tratta di Alex Insam, Francesco Cecon e Giovanni Bresadola, i quali si recheranno in Francia con qualche giorno d'anticipo, il 5 agosto, per poi trasferirsi dopo le gare in Polonia, a Szczyrk, per un allenamento dall'11 al 15 agosto, prima di gareggiare nella seconda tappa. Il gruppo sarà seguito dai tecnici Michael Lunardi, Jakub Jiroutek e Dominik Waldner.