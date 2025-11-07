Basket, agguato a bus: dai tifosi di Pistoia soldi ai familiari dell'autista ucciso

Dai tifosi del Pistoia Basket 1.480 euro in favore dei familiari di Raffaele Marianella, l'autista morto in un agguato al bus che riportava i supporter biancorossi a casa dopo la trasferta di Rieti. I soldi sono stati raccolti domenica scorsa fuori dal palasport in occasione della partita contro la Fortitudo Bologna, ed è già stato effettuato il bonifico. "Grazie a tutti coloro che sono venuti a dare il proprio apporto - scrive la Baraonda biancorossa sui propri canali social - Grazie anche ai ragazzi della Fossa dei Leoni di Bologna che hanno dato mano contribuendo".