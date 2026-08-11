Tennis, Wta Toronto: Swiatek e Svitolina volano in semifinale

Saranno Iga Swiatek ed Elina Svitolina le protagoniste della semifinale della parte alta del tabellone del "National Bank Open", torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.433.806 dollari di scena sul cemento di Toronto (ad anni alterni con Montreal), in Canada, trasmesso in diretta su SuperTennis, SuperTennis Plus e SuperTenniX. Nella notte italiana Swiatek, n.8 WTA e settima testa di serie, ha liquidato per 62 61, in appena 64 minuti di partita, la russa Diana Shnaider, n.17 del ranking e 15 del seeding, mentre Svitolina, n.9 del ranking e del seeding, ha battuto in rimonta per 36 60 63, in poco più di un'ora e mezza di gioco, l'altra russa Ekaterina Alexandrova, n.19 del ranking e 16 del seeding, che negli ottavi aveva eliminato la numero uno del mondo Aryna Sabalenka. La polacca è in vantaggio per 4-3 nel bilancio dei confronti diretti con l'ucraina che però si è imposta negli ultimi due, disputati quest'anno nei quarti sul cemento di Indian Wells e in semifinale agli Internazionali BNL d'Italia sulla terra di Roma, sempre in tre set.