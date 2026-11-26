"L'addio agli sci della Brignone? Mi dispiace, dopo le recenti medaglie olimpiche poi aveva dimostrato di essere ancora una volta una grande sciatrice. Però capisco che a 36 anni ha già fatto tantissimo, se non sta bene forse ha preso la decisione giusta". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', l'ex campione di sci Gustav Thoeni. A differenza della campionessa valdostana, Thoeni ha smesso "a 28-29 anni circa, ma ai tempi non era così inusuale". "Come mai? Negli ultimi due anni era un po' che i risultati sperati non arrivavano e poi avevo altri impegni: la famiglia, pubblicità e altre attività", ha aggiunto. Infine una battuta sull'operazione di Sinner. "Non sono contento perché è sempre un'operazione, ma se non guarisci è l'unica soluzione. Speriamo si riprenda bene e torni presto in campo", ha concluso.