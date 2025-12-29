Basket, Fip su caso Trapani: "Mandato a Petrucci per agire in ogni sede"

Il Consiglio federale della Fip "riunitosi in data odierna in via straordinaria, in merito alla posizione della società Trapani Shark, nel condividere la fermezza con la quale la Federazione ha sinora gestito la vicenda, finalizzata ad esigere il rispetto di tutte le regole di partecipazione al massimo campionato, escludendo qualsiasi retorica di 'volontà persecutoria', ha altresì convenuto all'unanimità che il comportamento assunto dalla Società stia gravemente ledendo l'immagine dell'intero movimento, e ha conferito al Presidente federale ampio mandato per individuare e porre in essere ogni iniziativa, anche di carattere legale, utile alla sua salvaguardia". Il Consiglio federale ha inoltre "invitato la Lega Basket Serie A, ad assumere ogni decisione di carattere endoassociativo atta ad evitare che la credibilità del massimo campionato venga ulteriormente posta in seria e grave crisi".