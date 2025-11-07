Nba: esordio super per Green, e Phoenix batte i Clippers

Esordio da applausi per Jalen Green con la maglia dei Suns che superano 115-102 in Clippers. La seconda scelta assoluta del draft 2021 è sbarcata a Phoenix quest'estate insieme a Dillon Brooks in uno scambio che ha portato Kevin Durant agli Houston Rockets, ma uno strappo al bicipite femorale destro durante il training camp lo ha costretto a saltare le prime otto partite della stagione Nba. Il 23enne si è preso la scena nell'unica partita del campionato disputata: i suoi sei tiri da tre vincenti sono un record per un rookie dei Suns. Green ha messo a segno anche tre rimbalzi e tre assist in 23 minuti di gioco. "È bello essere tornato le parole del cestista statunitense, con cittadinanza filippina -. Dicevo a tutti che non vedevo l'ora di tornare in campo. Ci è voluto molto lavoro", ha aggiunto, sottolineando di non essere ancora al meglio. "Abbiamo fatto un grande passo avanti - ha aggiunto -. È una città fantastica, una squadra fantastica, e spero che ci siano molte altre vittorie e molti altri record da battere". Il suo compagno di squadra Devin Booker ha contribuito al successo dei Suns con 24 punti.
Phoenix si conferma vincente in casa (2 vittorie su cinque partite), mentre ancora c'è il tabù trasferta (4 ko su altrettante gare). In casa Clippers ci ha provato Ivica Zubac con 23 punti a tenere in partita i californiani, ma ha pesato troppo l'assenza di Kawhi Leonard e James Harden,, il primo fuori per infortunio e l'altro per motivi personali. Fischi per Bradley Beal, tornato a Phoenix da ex: ha giocato solo 19 minuti portando alla causa del quintetto di Los Angeles appena 5 punti. La stagione die Cliippers non decolla: dodicesimi nella Western Conference, avranno la possibilità di riscattare il ko contro i Suns sabato, quando li ospiteranno a Los Angeles.