Nba: esordio super per Green, e Phoenix batte i Clippers

Esordio da applausi per Jalen Green con la maglia dei Suns che superano 115-102 in Clippers. La seconda scelta assoluta del draft 2021 è sbarcata a Phoenix quest'estate insieme a Dillon Brooks in uno scambio che ha portato Kevin Durant agli Houston Rockets, ma uno strappo al bicipite femorale destro durante il training camp lo ha costretto a saltare le prime otto partite della stagione Nba. Il 23enne si è preso la scena nell'unica partita del campionato disputata: i suoi sei tiri da tre vincenti sono un record per un rookie dei Suns. Green ha messo a segno anche tre rimbalzi e tre assist in 23 minuti di gioco. "È bello essere tornato le parole del cestista statunitense, con cittadinanza filippina -. Dicevo a tutti che non vedevo l'ora di tornare in campo. Ci è voluto molto lavoro", ha aggiunto, sottolineando di non essere ancora al meglio. "Abbiamo fatto un grande passo avanti - ha aggiunto -. È una città fantastica, una squadra fantastica, e spero che ci siano molte altre vittorie e molti altri record da battere". Il suo compagno di squadra Devin Booker ha contribuito al successo dei Suns con 24 punti.