Basket: la Dinamo a Cremona in cerca della prima vittoria

Archiviata la sconfitta casalinga contro Varese nella prima partita del campionato, domenica la Dinamo Banco di Sardegna Sassari cercherà la prima vittoria stagionale sul campo della Vanoli Cremona (palla a due alle 17.30). "A Cremona mi piacerebbe trovare un rendimento più lineare. Domenica scorsa abbiamo alternato momenti molto buoni ad altri meno, soprattutto in difesa, mentre in attacco abbiamo superato quota 100 punti. La costanza nell'applicazione tecnica è uno step che dobbiamo compiere già da questa domenica", ha detto oggi il coach dei sassaresi Massimo Bulleri, presentando la sfida con la Vanoli. "Affrontiamo un avversario in divenire, che ha avuto un precampionato complicato da qualche infortunio ma che fa della fisicità la propria cifra principale, sia in termini di dimensioni che di impatto. Cremona ama giocare in campo aperto e sfrutta molto l'uno contro uno, con tiratori estremamente pericolosi dall'arco: è una squadra completa, che ci metterà di fronte a una partita di alto livello", ha concluso Bulleri.