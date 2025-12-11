Logo SportMediaset

Basket: ko in casa, inizia male per la Dinamo la seconda fase di Europe Cup

11 Dic 2025 - 09:51

Inizia male la seconda fase della Europe Cup per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, sconfitta ieri sera al PalaSerradimigni dai turchi dell'Aliaga Petkimspor con il punteggio di 72-76. I ragazzi di coach Mrsic hanno ceduto nel finale dopo una partita equilibrata, in cui la Dinamo, dopo un inizio disastroso è riuscita recuperare 12 punti di svantaggio e portarsi anche avanti. Nell'ultimo quarto gli ospiti hanno fatto valere la migliore condizione fisica e presenza atletica portando a casa la vittoria. "Complimenti al Petkimspor: è stata una partita tosta e molto fisica. Noi non abbiamo risposto a questa fisicità nel modo giusto per buona parte del match. Avremmo dovuto giocare con più velocità e con maggior movimento, sia con la palla che senza. In alcuni momenti ci siamo riusciti, ma non abbastanza per battere una squadra di questo livello", ha commentato coach Veljko Mrsic a fine partita. "Dobbiamo lavorare con grande concentrazione in ogni allenamento: non possiamo permetterci cali di attenzione, perché nelle prossime settimane c'è troppo in gioco. Sono sicuro che già a Tortona scenderemo in campo con un'altra faccia fin dalla palla a due". E proprio domenica a Tortona, alle 16.30, la Dinamo cercherà di trovare la prima vittoria in trasferta in campionato dopo i due punti e la bella prova contro Trieste.

