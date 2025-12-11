Basket: ko in casa, inizia male per la Dinamo la seconda fase di Europe Cup

Inizia male la seconda fase della Europe Cup per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, sconfitta ieri sera al PalaSerradimigni dai turchi dell'Aliaga Petkimspor con il punteggio di 72-76. I ragazzi di coach Mrsic hanno ceduto nel finale dopo una partita equilibrata, in cui la Dinamo, dopo un inizio disastroso è riuscita recuperare 12 punti di svantaggio e portarsi anche avanti. Nell'ultimo quarto gli ospiti hanno fatto valere la migliore condizione fisica e presenza atletica portando a casa la vittoria. "Complimenti al Petkimspor: è stata una partita tosta e molto fisica. Noi non abbiamo risposto a questa fisicità nel modo giusto per buona parte del match. Avremmo dovuto giocare con più velocità e con maggior movimento, sia con la palla che senza. In alcuni momenti ci siamo riusciti, ma non abbastanza per battere una squadra di questo livello", ha commentato coach Veljko Mrsic a fine partita. "Dobbiamo lavorare con grande concentrazione in ogni allenamento: non possiamo permetterci cali di attenzione, perché nelle prossime settimane c'è troppo in gioco. Sono sicuro che già a Tortona scenderemo in campo con un'altra faccia fin dalla palla a due". E proprio domenica a Tortona, alle 16.30, la Dinamo cercherà di trovare la prima vittoria in trasferta in campionato dopo i due punti e la bella prova contro Trieste.