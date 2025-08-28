Basket, Jakimovski: "Scelto Trento perché è una grande famiglia"

Logo SportMediaset
"Ho scelto Trento perché fin dalle prime call con il coach e con il direttore sportivo ho percepito una grande famiglia. Sono molto felice di tornare in Italia dopo cinque anni al college, in una città bellissima come Trento e in un'organizzazione eccellente. I primi giorni sono stati molto positivi: siamo una squadra giovane, con tanti giocatori che hanno voglia di dimostrare il proprio valore. Non vediamo l'ora di scendere in campo già sabato nella Melinda Cup. L'esperienza dei miei cinque anni in America mi ha permesso di migliorare in tanti aspetti del mio gioco: se dovessi sceglierne uno, direi soprattutto la difesa. Oggi sono un giocatore molto diverso da quello che aveva lasciato l'Italia, ma voglio continuare a crescere e migliorarmi, raggiungendo insieme i nostri obiettivi di squadra". Lo ha detto Andrej Jakimovski, ala di Dolomiti Energia Trentino, nel corso della presentazione del club dal ritiro di Cles, in cal di Non. "Un grazie davvero sentito per la grandissima ospitalità e per le emozioni che ogni volta, venendo qui, ci vengono regalate - ha aggiunto il presidente Luigi Longhi -. Ogni anno la presentazione si svolge in un luogo più bello del precedente: oggi siamo in questo palazzo, uno dei simboli della comunità di Cles e della val di Non. Penso che con questi meravigliosi affreschi gli autori volessero trasmettere emozioni a chi li osservava: ecco, anche noi oggi cerchiamo di fare la stessa cosa, regalando emozioni, seppur in una forma diversa. In questa occasione speciale presentiamo due nuovi giocatori della Dolomiti Energia Trentino: Theo Airhienbuwa e Andrej Jakimovski. Entrambi sono ragazzi giovani, di grande talento, e siamo convinti che abbiano davanti un futuro importante. Theo arriva da Verona, dove giocava in Serie A2, e proprio nella scorsa stagione aveva già incrociato l'Aquila nella Melinda Cup, segnando anche 8 punti contro di noi. Andrej invece approda a Trento dopo cinque stagioni al College, al termine di un percorso cominciato a Torino dove è cresciuto cestisticamente".

