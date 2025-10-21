Basket: Italia, iniziato ciclo ct Banchi, Azzurri al lavoro a Roma

È iniziato ufficialmente, ieri, con il primo allenamento diretto al Palazzetto dello Sport di Roma, il ciclo tecnico di Luca Banchi, da poche settimane commissario tecnico della Nazionale Senior maschile. A poco più di un mese dall'inizio delle qualificazioni al Mondiale 2027, lo staff tecnico ha selezionato i primi 15 atleti di interesse nazionale da visionare e allenare nell'ottica di un allargamento strutturato della base di giocatori 'Azzurrabili'. Dopo il drammatico episodio che ha visto la morte di Raffaele Marianella, autista del bus dei tifosi di Pistoia, la Federazione ha deciso di annullare il punto stampa previsto per domani, mercoledì 22 ottobre alle 11.00 presso il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano. Al punto stampa avrebbe dovuto partecipare anche l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, il quale ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia della vittima a titolo personale e a nome del Comune di Roma. La decisione segue quella del Consiglio Federale straordinario di ieri che aveva annullato lo scrimmage che la Nazionale avrebbe dovuto sostenere sempre mercoledì 22 ottobre contro Rieti. La volontà è quella di condividere linee guida generali per creare un linguaggio comune che avrà naturalmente declinazioni diverse a seconda delle Nazionali (dalla Under 15 alla Senior) costruendo però uno stile di gioco coerente per i ragazzi che nell'arco della loro carriera passano da una Nazionale all'altra.