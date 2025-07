Basket, Italia contro Lettonia e Argentina verso Euro2025: biglietti in vendita

Passa da Trieste il cammino di avvicinamento a FIBA EuroBasket 2025 (28 agosto/14 settembre). Dopo il Training Camp di Folgaria (23/31 luglio) e la Trentino Basket Cup (2 e 3 agosto con Islanda, Polonia e Senegal) gli Azzurri del CT Gianmarco Pozzecco si trasferiranno a Trieste per affrontare una tra le Nazionali più in forma del Continente, la Lettonia guidata da coach Luca Banchi. Il match è in programma sabato 9 agosto al PalaTrieste alle ore 20.00. Da oggi, sul circuito Vivaticket, sono in vendita i biglietti della gara Italia-Lettonia, organizzata per la FIP dall'advisor commerciale Master Group Sport. Pochi giorni più tardi, giovedì 14 agosto alle ore 20.00, il PalaDozza di Bologna vedrà di nuovo fronteggiarsi Italia e Argentina, partita che non va in scena dal 28 agosto 2004, giorno della finale Olimpica di Atene. I biglietti della gara Italia-Argentina saranno disponibili nei prossimi giorni. Le due amichevoli di Trieste e Bologna chiuderanno la preparazione in Italia in vista dell'EuroBasket 2025 (28 agosto/14 settembre). Gli Azzurri giocheranno poi il Torneo dell'Acropoli ad Atene il 21 agosto (vs Lettonia) e il 22 agosto (vs Grecia) prima di trasferirsi a Limassol, sull'isola di Cipro dove si giocherà il Gruppo C dell'Europeo. L'Italia affronterà Grecia (28 agosto), Georgia (30 agosto), Bosnia Erzegovina (31 agosto), Spagna (2 settembre) e Cipro (4 settembre). Fasi finali a Riga, in Lettonia.