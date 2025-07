F1: al Mugello girano i collaudatori Ferrari con la SF-23

È iniziato questa mattina all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) il primo dei due giorni di test che vedranno impegnata la scuderia Ferrari di Formula 1. Oggi c'era grande attesa per il 'filming day', i 200 km imposti dal regolamento che ogni squadra ha a disposizione per sessioni fotografiche e video utili agli sponsor per la promozione commerciale, al quale avrebbero dovuto partecipare i piloti ufficiali Charles Leclerc e Lewis Hamilton alla guida della Ferrari di Formula 1 utilizzata nei gran premi di questa stagione. La squadra test di Maranello ha invece preferito sfruttare la giornata odierna facendo scendere in pista la SF-23, la macchina del 2023, condotta al mattino dal pilota di riserva, il cinese Zhuo Guanyu, mentre nel pomeriggio, prima che iniziasse a piovere, è stata la volta del calabrese Antonio Fuoco, vincitore lo scorso anno della 24 Ore di Le Mans con la Ferrari, che per la squadra di Formula 1 svolge le prove al simulatore. Era presente in circuito anche Antonio Giovinazzi, anch'egli vincitore della corsa in terra di Francia nel 2023 e pilota di riserva insieme a Guanyu per il team di F1. Il pilota pugliese ha effettuato solo 2 giri con la SF-25 che domani sarà ragionevolmente condotta da Leclerc e Hamilton. La coppia di piloti dovrà a questo punto dividersi i circa 190 km rimasti a disposizione (10 km sono stati infatti 'spesi' da Giovinazzi), pari a 36 giri, per testare sulla SF-25, contemporaneamente alla realizzazione di immagini promozionali, importanti novità che, se approvate, potrebbero permettere di affrontare in maniera più competitiva la seconda parte del campionato. Vietata anche domani la presenza del pubblico all'autodromo, i test continuano rigorosamente a porte chiuse.