Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket: in attesa di Mrsic la Dinamo vince in Europe Cup

05 Nov 2025 - 12:26

Aspettando l'arrivo a Sassari del nuovo coach Veljko Mrsic, ingaggiato ieri dalla società dopo l'esonero di Bulleri, la Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha acceso la luce in Europe Cup, vincendo 89-72 al PalaSerradimigni contro lo Sporting Lisbona e conquistando il primo posto nel girone della competizione continentale. Guidata dall'assistente allenatore Massimiliano Oldoini, la squadra sassarese ieri ha dimostrato di saper giocare a basket e vincere, nonostante le cinque sconfitte consecutive in campionato. Dopo un primo quarto equilibrato, i biancoblu hanno preso il controllo della partita grazie alle triple di Mezzanotte e Johnson, chiudendo avanti 55-41 dopo aver toccato anche il +20. Nel secondo tempo capitan Thomas ha trascinato la squadra con energia e punti pesanti, mantenendo a distanza lo Sporting, e fissando il vantaggio con Marshall e Johnson protagonisti del break decisivo. "Prima di tutto ringrazio Massimo Bulleri per il lavoro svolto e per ciò che ci ha dato in questi anni insieme", ha commentato Oldoini a fine partita. "Quella di oggi è stata una vittoria di squadra con tanta energia e intensità. Abbiamo cercato di contenere il loro tiro da tre punti, in particolare su Swenson, chiedendo in particolare ai ragazzi di ripartire dal parziale di 30 a 6 dell'andata a Lisbona". Oggi a Sassari dovrebbe arrivare Veljko Mrsic: giusto il tempo di presentarsi ai giocatori e poi subito tutti di nuovo in campo giovedì alle 20:30 per il turno infrasettimanale che vedrà la Dinamo sfidare al PalaSerradimigni la Pallacanestro Cantù.

Ultimi video

01:28
DICH MOIOLI OK

Moioli: "Arrivo a Milano Cortina molto gioiosa, Olimpiade in casa una grandissima fortuna"

01:25
Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

00:28
La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

00:49
MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

01:11
TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

00:57
TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

01:00
TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

01:51
Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

01:59
DICH ALESSIA IEZZI MASSIMO FABBRIZI 3/11 DICH

Le emozioni per il Collare d'oro. Il sogno olimpico di Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi

03:42
DICH DAVIDE BRIGNONE AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Davide Brignone: "Federica sta bene, l'ago della bilancia sarà il dolore"

01:17
DICH ALBERTO AMODEO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Amodeo: "Importante è riuscire a essere la versione migliore di se stessi"

01:46
DICH FLORA TABANELLI AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Flora Tabanelli: "Ho la grinta per iniziare una nuova stagione e arrivare al top"

00:31
DICH ABODI SU SINNER AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Abodi: "Sinner? Noi saremo con lui nella buona e nella cattiva sorte"

01:06
DICH BUONFIGLIO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Buonfiglio: "I portabandiera? Il 22 dicembre andiamo dal presidente della Repubblica"

01:46
Il punto sul volley

Il punto sul volley

01:28
DICH MOIOLI OK

Moioli: "Arrivo a Milano Cortina molto gioiosa, Olimpiade in casa una grandissima fortuna"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER MASTERS 1000 PARIGI DICH

Sinner: "Contento del mio gioco a Parigi, ora vediamo a Torino"

Dodgers campioni di Mlb: a Los Angeles si scatena la festa

DICH BUONFIGLIO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Buonfiglio: "I portabandiera? Il 22 dicembre andiamo dal presidente della Repubblica"

DICH VELASCO

Velasco: "Sinner non va in Davis? Non sono nessuno per giudicarlo"

MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:09
MotoGp, Bulega al posto di Marquez in Portogallo: "Contento e teso per il debutto"
12:26
Basket: in attesa di Mrsic la Dinamo vince in Europe Cup
11:29
Nba: Oklahoma sempre imbattuta, vittorie di Chicago e Golden State
10:20
Tennis, Djokovic resta in dubbio per Atp Finals: "Non ho ancora deciso"
09:48
Atletica: torna la Best Woman, oltre 1400 di corsa a Fiumicino