Basket: in attesa di Mrsic la Dinamo vince in Europe Cup

Aspettando l'arrivo a Sassari del nuovo coach Veljko Mrsic, ingaggiato ieri dalla società dopo l'esonero di Bulleri, la Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha acceso la luce in Europe Cup, vincendo 89-72 al PalaSerradimigni contro lo Sporting Lisbona e conquistando il primo posto nel girone della competizione continentale. Guidata dall'assistente allenatore Massimiliano Oldoini, la squadra sassarese ieri ha dimostrato di saper giocare a basket e vincere, nonostante le cinque sconfitte consecutive in campionato. Dopo un primo quarto equilibrato, i biancoblu hanno preso il controllo della partita grazie alle triple di Mezzanotte e Johnson, chiudendo avanti 55-41 dopo aver toccato anche il +20. Nel secondo tempo capitan Thomas ha trascinato la squadra con energia e punti pesanti, mantenendo a distanza lo Sporting, e fissando il vantaggio con Marshall e Johnson protagonisti del break decisivo. "Prima di tutto ringrazio Massimo Bulleri per il lavoro svolto e per ciò che ci ha dato in questi anni insieme", ha commentato Oldoini a fine partita. "Quella di oggi è stata una vittoria di squadra con tanta energia e intensità. Abbiamo cercato di contenere il loro tiro da tre punti, in particolare su Swenson, chiedendo in particolare ai ragazzi di ripartire dal parziale di 30 a 6 dell'andata a Lisbona". Oggi a Sassari dovrebbe arrivare Veljko Mrsic: giusto il tempo di presentarsi ai giocatori e poi subito tutti di nuovo in campo giovedì alle 20:30 per il turno infrasettimanale che vedrà la Dinamo sfidare al PalaSerradimigni la Pallacanestro Cantù.