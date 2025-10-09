Basket: impresa Trento in EuroCup, vince a Podgorica

La Dolomiti Energia Trentino, priva di Battle, Steward e Airhienbuwa, compie una vera e propria impresa vincendo 107-96 sul campo del Buducnost Podgorica. Una partita straordinaria per i ragazzi di coach Cancellieri, che conquistano la prima vittoria stagionale in EuroCup su uno dei parquet più difficili della competizione. Dopo un avvio equilibrato, l'Aquila prova a scappare, ma nel secondo quarto i padroni di casa allungano fino al +9. Trento però reagisce con carattere e con un eccellente terzo periodo difensivo e offensivo: Jones e compagni ribaltano l'inerzia e volano anche a +17. Nel finale, i bianconeri resistono ai tentativi di rimonta dei montenegrini e portano a casa due punti di enorme valore. MVP di serata DeVante' Jones, autore di 24 punti e 7 assist, ben supportato dai 15 di Jakimovski e dai 14 di Niang e Jogela. A Podgorica non basta l'ottima prova di Mays, che chiude con 22 punti.