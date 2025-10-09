Logo SportMediaset
Basket: impresa Trento in EuroCup, vince a Podgorica

09 Ott 2025 - 09:02

La Dolomiti Energia Trentino, priva di Battle, Steward e Airhienbuwa, compie una vera e propria impresa vincendo 107-96 sul campo del Buducnost Podgorica. Una partita straordinaria per i ragazzi di coach Cancellieri, che conquistano la prima vittoria stagionale in EuroCup su uno dei parquet più difficili della competizione. Dopo un avvio equilibrato, l'Aquila prova a scappare, ma nel secondo quarto i padroni di casa allungano fino al +9. Trento però reagisce con carattere e con un eccellente terzo periodo difensivo e offensivo: Jones e compagni ribaltano l'inerzia e volano anche a +17. Nel finale, i bianconeri resistono ai tentativi di rimonta dei montenegrini e portano a casa due punti di enorme valore. MVP di serata DeVante' Jones, autore di 24 punti e 7 assist, ben supportato dai 15 di Jakimovski e dai 14 di Niang e Jogela. A Podgorica non basta l'ottima prova di Mays, che chiude con 22 punti. 

13:01
Tennis, Paolini: "Mi spiace per Tauson, io brava a restare in partita"
12:48
Oysho Milano Premier Padel P1, Coello e Tapia agli ottavi: domani la sfida a Esbri e 'Capitan America' Ruiz
12:30
Nuoto: furto Singapore, Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni
12:22
Boxe: trovato morto a 17 anni Arturo Gatti Jr., figlio ex campione del mondo
12:11
Tennis: Tauson si ritira nel terzo set, Paolini ai quarti a Wuhan. Ma niente doppio con la Errani