MotoGP, Ducati e Siemens ancora insieme

"La nostra collaborazione con Ducati dimostra come la trasformazione digitale aiuti un'azienda a eccellere nello sviluppo di tecnologie all'avanguardia per le piste da corsa e ad applicare rapidamente tali conoscenze al proprio business in senso più ampio", ha affermato Franco Megali, vicepresidente e CEO per Italia, Israele e Grecia di Siemens Digital Industries Software. "È un esempio perfetto della potenza di Siemens Xcelerator, che consente a team multidisciplinari di collaborare e realizzare innovazioni a un ritmo incredibile in tutta l'azienda". L'adozione di Siemens Xcelerator da parte dei team di ricerca e sviluppo di Ducati comprende un'ampia gamma di software e funzionalità. Il software Polarion® consente l'acquisizione e la gestione dei requisiti. Il software Designcenter™ NX™ supporta progetti innovativi. Il software Teamcenter® fornisce la struttura digitale di base per collegare i dati di progettazione e ingegneria con il sistema ERP di Ducati, consentendo la collaborazione tra i reparti e la sincronizzazione centralizzata dei dati. Grazie ai software Simcenter™ e Simcenter™ Testlab™, Ducati Corse è in grado di simulare virtualmente e integrare la simulazione digitale con i processi di test fisici e i dati raccolti in pista durante i weekend di gara. Le soluzioni Siemens svolgono anche un ruolo importante nel trasferimento della progettazione e dell'ingegneria alla produzione, con il software Fibersim™ di Siemens che consente di ridurre i tempi di sviluppo di componenti complessi in fibra di carbonio Convergenza tra pista e strada Oltre al dominio nelle competizioni motociclistiche, Ducati si affida anche a Siemens Xcelerator per collegare il mondo delle corse automobilistiche al proprio business delle moto da strada, con Teamcenter che svolge un ruolo fondamentale nel riunire questi due mondi.