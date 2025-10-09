Logo SportMediaset
Nba, Antetokounmpo: "Sono legato a Milwaukee, ma cambiare idea è umano"

09 Ott 2025 - 10:01

Giannis Antetokounmpo ha ribadito di essere ancora "legato" ai Milwaukee Bucks, pur riconoscendo la possibilità che la situazione possa cambiare a seconda di come si svilupperanno le cose nei prossimi mesi. Durante la preseason, il due volte MVP ha dichiarato: "Ho sempre desiderato essere a Milwaukee, ho sempre desiderato rappresentare la città, purché avessimo l'opportunità di vincere". Ha aggiunto che "se tra sei o sette mesi dovessi cambiare idea, anche questo è umano". "Credo in questa squadra", ha detto ancora ai giornalisti mercoledì dopo l'allenamento dei Bucks. "Credo nei miei compagni. Sono qui per guidare questa squadra verso qualsiasi risultato possibile. Sarà sicuramente dura. Affronteremo le cose giorno per giorno, ma io sono qui. Tutte le cose extra, non contano", ha aggiunto la superstar greca. "Credo di aver comunicato con i miei compagni, con le persone che rispetto e amo, che nel momento in cui scendo in campo, in questa struttura, indosso questa maglia. Il resto non conta. Sono legato a ciò che ho davanti"m ha detto. "Se tra sei o sette mesi dovessi cambiare idea, anche questo è umano. Puoi prendere qualsiasi decisione tu voglia. Ma io sono legato. Sono legato a questa squadra. Sono legato a questi ragazzi, a questo gruppo, al mio staff tecnico e a me stesso", ha ribadito. Antetokounmpo ha parlato con i giornalisti il giorno dopo che ESPN ha riportato che i Bucks e i New York Knicks avevano avviato trattative per uno scambio clamoroso riguardante Antetokounmpo ad agosto, ma non avevano mai trovato un accordo. Secondo ESPN, Antetokounmpo aveva indicato che New York era l'unico posto in cui voleva giocare oltre a Milwaukee.

